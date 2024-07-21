Kronik hastalık riskini azaltıyor! Eğer yaz aylarında böyle beslenirseniz…

Klima kullanımının bazı kurallara uyularak yapılması gerektiğinin altını çizen Özmen, "En önemli noktalardan biri, doğru sıcaklık ayarının yapılmasıdır. Klimalı bir ortama ani geçiş yapmak vücudun ani sıcaklık değişimine uyum sağlamasını zorlaştırır ve hastalıklara neden olabilir. Klima kullanırken iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının 5-7 dereceden fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Hava akımı doğrudan vücuda temas ettiğinde kas ağrılarına ve soğuk algınlığına neden olabilir. Klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi havadaki toz, polen ve mikroorganizmalara bağlı solunum yolu hastalıklarına engel olur." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özmen, yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle artan kullanım sırasında yaşanabilen klima çarpmasından korunmak için yapılması gerekenleri de anlattı.

YAZIN BESLENME DÜZENİ VÜCUTTAKİ SU VE ELEKTROLİT DENGESİNİ KORUMAYA YÖNELİK OLMALI

Al, sıcak hava ile beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu, vücudun artan ısısını tekrar normal seviyelere düşürmek için enerji harcadığını, bunun da metabolizmayı ve beslenme alışkanlıklarını etkileyebildiğini söyledi.

Özellikle sıcak havalarda, vücudun terleme yoluyla su ve elektrolit kaybetmesinin metabolizma üzerinde yorgunluk ile dehidrasyon riskini artırabileceğini belirten Al, beslenme düzeninin nasıl olması gerektiğini şöyle anlattı:

"Yaz aylarında beslenme düzeni vücuttaki su ve elektrolit dengesini korumaya yönelik olmalıdır. Bol miktarda su içmeye dikkat etmek çok önem arz etmektedir. Ayrıca, hafif ve sulu yiyecekler tercih edilmelidir. Bu tür yiyecekler vücut tarafından daha hızlı sindirilir ve metabolizmayı yormadan enerji sağlar. Örneğin meyve ve sebzelerin taze tüketilmesi, salataların sıkça tercih edilmesi bu noktada faydalı olabilir. Ağır yemeklerden ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması da sindirim sistemini yormadan yaz sıcaklarında rahat bir beslenme sağlayacaktır. Sıcak havalarda beslenme düzeninde su tüketimine odaklanılmalı, hafif ve sulu yiyecekler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınarak vücudun rahatlamasına yardımcı olacak şekilde beslenmek önemlidir."