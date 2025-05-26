Kulaklarını pamuklu çubukla temizleyenler dikkat! Meğer öyle bir zararı varmış ki…

Birçok kişi pamuklu çubukları kulaklarını temizlerken kullanıyor olsa da bu aslında yanlış bir kullanımdır. Pamuklu çubuklar kulak kirini temizlemek yerine kulağınızda ciddi tahribatlar görülmesine neden olabilir. Peki yanlış kulak temizliği nelere sebep olur ve doğru temizlik yöntemi nedir? İşte cevabı…

KULAK ÇUBUĞU KULLANMANIN ZARARLARI NEDİR?

Kulaktaki tıkanıklık ve birikmiş kir, genellikle kulak kanallarınızın daralmasına veya tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum kulağınızda basınç hissi, işitme zorluğu veya rahatsızlık hissi oluşturabilir.

Pamuklu çubuklar, kulak kirlerini temizlemek için sıkça tercih edilen bir yöntem olsa da, aslında kiri kulak derinlerine iter ve tıkanıklığı daha da kötüleştirebilir.

Kulaklar kendini temizleyici doğal bir temizlik mekanizmasına sahiptir ve kulak kiri (serumen), kulağı yabancı cisimlere karşı korur. Bu sebeple, kulak çubuğuyla yapılan aşırı temizlik, kulak sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.