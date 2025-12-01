Kulaklık kullanırken bu hata kalıcı işitme kaybına neden oluyor! Uzmanı en güvenli kulaklığı açıkladı

'ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

Çocukların kulak yapısının daha hassas olduğu için yüksek sese karşı çok daha savunmasız olduğunu kaydeden Op. Dr. Çetinaslan şöyle devam etti:

"Çocuklarda kulak kanalı daha dar olduğu için ses basıncı daha yoğun hissedilir. Bu durum aynı ses seviyesinde daha yüksek dB etkisi yaratır ve geçici işitme kaybına yol açabilir. Uzun süre oyun oynama, müzik veya video izleme; baş ağrısı, çınlama, boyun-postür problemleri ve akustik travmaya neden olabilir. Yüksek sese sürekli maruz kalan çocuklarda dikkat dağınıklığı, stres artışı ve akademik performans düşüklüğü görülebilir. Ebeveynlerin kullanım süresini mutlaka kontrol etmesi gerekir."