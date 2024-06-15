Kurban bayramı öncesi "açık yara" uyarısı! Sakın kendiniz müdahale etmeyin...



Açık ve kanayan bir yara alınması halinde öncelikli olarak temiz bir bezle baskı yapılması gerektiğinin altını çizen Otal, "Ciddi ve aşırı derece kanama varsa kolun üst kısmı turnike şeklinde bağlanabilir. Yara üzerine baskı yapmak öncelikli ilk yardım müdahalesidir. Açık yaraya tütün basmak gibi farklı uygulamaları hiçbir şekilde önermiyoruz. Bazen kimyasal ya da bitkisel içeriği olanları kullanıyoruz. Gerektiği durumlarda aşırı derecede kanaması olanlara zaman kazandırmak amacıyla kullanıyoruz. Biz vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde müdahale yapmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Otal, kaçan kurbanların yakalanması esnasında alınan yaralanmalarının kafa, boyun travması ya da karna alınan darbelerin hayati tehlikelere sebep olabileceğini de sözlerine eklemeyi unutmadı.