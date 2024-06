Kurban etini sakın böyle pişirmeyin! Kansere davetiye çıkarıyor...

ET NASIL TÜKETİLMELİ?



Kırmızı et iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içeriyor. Fakat etin sebze, salata gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini artırması nedeniyle daha yararlı olur. Özellikle sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti geç saatlerde değil, öğle yemeğinde tercih edin. Akşam öğününde ise sindirimi kolay olan sebze, kurubaklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edin önerisi yapıldı. Özellikle kolesterol ve kalp hastalarının et tüketmemeleri gerektiği uyarısı da yapıldı. Et tüketimi yanında aynı besin grubundan olan peynir ve yumurtanın tüketilmemesi gerektiği, söğüş sebzeler ve tam tahıllı ekmekle beraber etin tüketilmesi önerildi. Bununla birlikte et tüketiminiz günde en fazla 3-4 köfte kadar veya 15-16 parça kuşbaşı et kadar olması gerektiği belirtildi.