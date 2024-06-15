Kurban etini sakın böyle pişirmeyin! Kansere davetiye çıkarıyor...





Et pişirmenin püf noktalarını anlatan diyetisyenler, "Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık (en az 15 santim) eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalı. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli 'kanserojen maddelerin' oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor. Bununla birlikte eti pişirirken içerisine kuyruk yağı, iç yağ eklemek gibi sıklıkla yapılan hatalardan başta kalp hastaları olmak üzere herkes kaçınmalı, etler hiçbir ekstra yağ eklenmeden kendi suyunda, kısık ateşte kavurma, haşlama veya ızgara yöntemlerinden birisiyle pişirilmesi gerekiyor. Kekik, karabiber, kimyon, kırmızıbiber gibi baharatlar, defneyaprağı, fesleğen gibi otlar etinizi hem daha lezzetli hem de daha faydalı hale getirecektir.