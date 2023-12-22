Kuruluk sandığınız o alerjinin habercisi olabilir! Herkeste görülebiliyor...



"Kaşıntılı kızarıklıklar görülebilir"

Görülebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. Alakbarov, "Soğuk alerjisinin belirtileri soğukla temas eden deri bölgelerinde kaşıntılı kızarıklıklar gelişmesi ve şiddetli hastalıkta anjiyoödem denilen deri altında şişme, bazen de nefes darlığı gibi şikâyetlerdir. Ayrıca soğuk yüzeyle temas eden ellerde veya soğuk içecek içtikten sonra dudaklarda şişlik görülebilir. Hastalık nemli ve rüzgârlı havalarda alevlenebilir. Şiddetli reaksiyonlar tüm vücut yüzeyi soğuk suyla temas eden (soğuk suda yüzenlerde) daha sık görülür ve bilinç kaybı, boğulma gibi kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden soğuk ürtikeri tanısı alan hastaları bu konuda bilgilendirmek ve uyarmak önemlidir" şeklinde konuştu.