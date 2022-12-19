Laktoz İntoleransı Nedir? Laktoz İntoleransı (Hassasiyeti) Testi Nasıl Yapılır, Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Çok sık karşılaşılan problemlerden birisi olan laktoz intoleransı, internette de araştırılmıştır. Laktoz intoleransı nedir sorusunu soran kişiler, bunun nedenlerini ve ne gibi belirtileri olduğunu da öğrenmek isterler. Laktoz hassasiyeti taşıyan ve belirli belirtiler gösteren kişiler bunun için test yaptırır. Test sonucuna göre kişilerin doktor kontrolünde tedavi süreci başlar. Daha önce bu testi yaptırmayan kişiler, laktoz intoleransı testi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır gibi sorulara cevap ararlar. Buna göre kişilerin beslenmesine dikkat etmesi de önemli bir unsurdur. Laktoz intoleransı nedir başlıklı yazımızda, bu probleme yönelik merak edilenlere yer verdik. İşte detaylar...

Laktoz İntoleransı Nedir?

Laktoz intoleransı nedir sorusu kullanıcılar tarafından sıkça araştırılmıştır. Laktoz intoleransı problemi, süt ve süt ürünlerinde yer alan laktozun sindirimini sağlayan laktaz enziminin eksikliğine bağlı olarak görülen bir sindirim rahatsızlığıdır. Laktazın sindirilmesinde laktaz enzimine ihtiyaç duyulur. Doğuştan ya da çeşitli sebepler nedeniyle laktaz enziminin yeterli düzeyde olmaması laktoz intoleransı problemini ortaya çıkarır. Bu nedenle bu problemi yaşayan kişiler süt ve süt ürünlerini tükettiğinde ciddi sindirim sorunları yaşayacaktır. Laktoz intoleransı ciddi düzeyde olan kişilerin dışarıda satılan süt içerikli besinleri az miktarda bile tüketmesi durumunda ciddi belirtiler yaşamasına neden olacaktır.

Laktoz İntoleransı Belirtileri Nelerdir?

Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir sorusu, özellikle bu problemle karşılaşan kişiler tarafından sıklıkla araştırılmıştır. Laktoz hassasiyeti olan kişiler süt ve süt ürünlerini tükettiğinde 30 dakika ile 2 saat arasında belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler; şişkinlik, karında ağrı veya kramp, ishal, gaz ve mide bulantısıdır. Bazı bireylerde ishal yerine kabızlık da görülebilir. Bu durum tedavi edilmediğinde ciddi sindirim problemi ortaya çıkar.

Laktoz Hassasiyeti Nasıl Anlaşılır?

Süt ve süt ürünleri içeren tüm gıdalar laktoz intoleransına sebep olur. Bu durumda laktoz hassasiyeti nasıl anlaşılır sorusu merak edilmiştir. Laktoz hassasiyeti olan kişiler süt ürünlerini tükettiği anda kimi belirtilerle karşılaşmıştır. Bu belirtiler arasında karında kramp, şişkinlik ve bulantı görülür. Laktoz toleransı gen eksikliğinden kaynaklanır. Bu problem doğuştan olduğu gibi, vücutta sonradan oluşan enzim eksikliğinden de kaynaklı görülür. Çölyak hastalığı da laktoz intoleransı görülme riskini arttırır. Süt ürünleri tüketiminde bu tarz belirtiler taşıyan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurup, test yapması doğru olacaktır.

Laktoz İntoleransı Olan Kişiler Ne Yemeli?

Laktoz intoleransı olan kişiler ne yemeli veya nasıl beslenmeli soruları kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Laktoz intoleransı belirtileri taşıyan kişilerin süt ve süt ürünleri tüketmemesi gerekecektir. Laktoz içeren gıdalar; süt, yoğurt ve peynir dışında; dondurma, sucuk, sosis, patates cipsi, çikolata, bisküvi, işlenmiş gıdalar, hazır çorbalar gibidir. Süt ve süt ürünleri içerikli besinler tüketemeyen kişiler somon gibi balıklar, brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler, portakal, badem, kuru fasulye ve bazı tahıllar günlük beslenmeye dahil edebilir. Bu gibi ürünlerde kalsiyum oranı süt ürünlerine göre daha düşüktür fakat süt ürünleri tüketemeyen kişilerin kalsiyum ihtiyacını karşılaması için bu yiyecekleri tüketmesi önemlidir.