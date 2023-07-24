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Lezzetli diye yiyoruz ancak zehir saçıyor! Yüksek tansiyondan böbrek hastalığına birçok sorunun asıl sebebi...

Yemeklere lezzet katmak adına içerisine eklediğimiz bazı malzemelerin sağlığımızı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Diyetisyen Ferhan Coşkun, özellikle bulyon kullanımının zararlarının altını çiziyor. İçerisinde bulunan Çin tuzu nedeniyle organlara ciddi zararlar verebileceğinin altını çizen Coşkun, onun yerine et veya tavuk suyu kullanımını öneriyor.

İHA
Giriş Tarihi: 24.07.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 12:56
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Lezzetli diye yiyoruz ancak zehir saçıyor! Yüksek tansiyondan böbrek hastalığına birçok sorunun asıl sebebi...

Uzmanlar, yemeklerde lezzet katabilmek kullanılan ve içerisindeki koruyucu maddeler sayesinde uzun raf ömrü bulunan bulyonların, insan sağlığını tehlikeye attığına dikkati çekiyor.


Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışan Diyetisyen Ferhan Coşkun, tavuk eti ve kırmızı etin çeşitli ekstraktlarıyla hazırlanan aroma vericilerin muhtemel zararları hakkında yaptığı açıklamada, bulyonların içerdikleri yüksek sodyum oranından dolayı kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına yol açtığını söyledi.



"Çin tuzu olarak bilinen Monosodyum Glutamat, çeşitli hastalarda alerjik reaksiyonlara, kızarıklık ve baş dönmesine sebep olabilmektedir"
Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz tüketimin 5 gramın altında tutulmasını önerdiğini dile getiren Coşkun, "'Çin tuzu' olarak bilinen Monosodyum Glutamat, çeşitli hastalarda alerjik reaksiyonlara, kızarıklık ve baş dönmesine sebep olabilmektedir. En önemlisi raf ömrünü uzatmak ve lezzet stabilitesini sağlamak amacıyla kullanılan yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular gibi katkı maddeleri insan sağlığı üzerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Uzun dönemde de çeşitli başka hastalıklara neden olabileceği bilinmektedir. Sağlık açısından bir diyetisyen gözüyle baktığımda en iyi olan bulyon tüketmek yerine evde kendi tavuk ve et sularımızı üretip bunları çeşitli sebzelerle çeşnilendirip yemeklerimizde besleyici düzeyi yüksek ürünler elde etmektir" diye konuştu.


Bulyonun içerisinde bulunduğu sodyum oranından dolayı tansiyonu yükseltebildiğine ve böbrek hastalıklarını ilerletebildiğine dikkati çeken Coşkun, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlık yaşayanların bulyon kullanımından kaçınmasını önerdi.

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