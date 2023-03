Limonlu Su Faydaları - Limonlu Su Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Vücuttaki toksinlerin ter ve idrar yoluyla atılmasını sağlayan limonlu su faydaları düşünüldüğünde tam bir şifa kaynağıdır. Bakterilere ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olmasıyla bilinen C vitamini içeren limonlu su ne işe yarar diyenler için bu doğal bir antibakteriyeldir. Aslında bir detoks suyu olan limonlu su neye iyi gelir, bu insan sağlığı için pek çok açıdan fayda sunar. Limonlu su nelere iyi gelir? Zayıflatır mı?

Limonlu Su Faydaları Neler?

Sağlıklı bir bedene sahip olmayı arzulayanların düzenli olarak tükettiği limonlu su, yararları açısından her yaştan insanın tüketmesi gereken bir içecek olabilir. Son derece doğal ve hazırlaması kolay bir detoks suyu olan limonlu su, içerisindeki yüksek C vitamini sayesinde günlük ihtiyaç duyulan miktarın alınmasını sağlar. Limonun antiseptik olması, bakteri ve mikroplardan kaynaklanan rahatsızlıklara karşı etkili olduğu anlamına gelir. C vitamini sayesinde enerji verir ve metabolizmanın hızlı çalışmasını teşvik ederek yağ yakımını hızlandırır. Bu yüzden, kilo vermek isteyenlerin diyet menüsüne dahil etmeleri oldukça yararlıdır. Düzenli tüketildiği takdirde, sindirim problemlerinin kalıcı olarak iyileşmesini sağlar. Özellikle kabızlık yaşayanların mutlaka içmeleri tavsiye edilir. Limonlu suyun diğer faydaları arasında şunlar bulunur;

1.Asitli olması nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önler ve düşürmeye yardımcı olur.

2.İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

3.Kardiyovasküler sağlığı destekler ve kalp krizi riskini minimuma indirmeye yardımcı olur.

4.C vitamini sayesinde demir emilimini yükseltir ve kansızlığın ilerlemesini engeller.

5.Eklemlerde meydana gelen iltihaplanmayı azaltır ve iyileşmesine destek olur.

6.C vitamini eksikliğinden dolayı ortaya çıkan ve halsizlik, diş eti kanaması, diş eti çekilmesi gibi semptomlara sahip olan skorbüt hastalığına karşı etkilidir.

7.Ağız içindeki enfeksiyonların iyileşmesini hızlandırır.

8.Tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

9.Göz sağlığını korumaya destek olur.

10.Hücrelerin yenilenmesinde etkilidir.

11.Kolajen üretimini artırır ve cildin daha genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

12.Saç köklerini besleyerek parlaklık verir ve esneklik kazandırır.

13.Kolay kırılan tırnakları güçlendirir.

14.Vücudun fazla yağ depolamasını engeller ve yakmayı sağlar.

15.Grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olur.

16.Doğal bir ağrı kesici etkiye sahiptir.

Limonlu Su Nasıl Hazırlanır?

Ekşi bir tadı olduğu için çoğu insanın tüketmekte zorlandığı limon suyunun, içimini kolaylaştırmak için farklı bir yöntem bulunur.

İlk olarak, iki adet limon dilimlenir ve bir kısmı ayrılarak suyu sıkılır.

Suyu sıkılan limonların kabukları da rendelenir.

Kalan diğer limon parçaları ile rendelenmiş kabuklar bir şişe veya farklı bir kaba boşaltılır.

Üzerine ise sıcak veya soğuk eklenerek iyice karıştırılır. Sıcak su tercih etmek limon suyunun ekşiliğinin azalmasını sağlar.

Detoks etkisini güçlendirmek için isteğe bağlı olarak içine nane yaprakları da eklenebilir.

Bu suyu sabah aç karnına tüketmek yağ yakmayı kolaylaştırdığı için çok daha yararlıdır.