Liste açıklandı! Dünyanın en sağlıklı turşu çeşitleri: Bu tarifler şifa dağıtıyor

Lakto-fermantasyon, gıda zamanla tuzlu suya batırılması ve bu durum da bakterilerin oluşmasına izin verir. Bakteriler daha sonra gıdadaki şekerleri yiyerek laktik asit üretir ve bu da hem pH'ı hem de tadı değiştirir. Sonunda oluşan turşular ise birçok gıdayı yılın her döneminde tüketmenize olanak tanırken aynı zamanda bu fermantasyon süreci sayesinde eşsiz bir besin değeri zenginliğine sahip hale geliyor.

FERMANTASYONUN SAĞLIĞA FAYDALARI





Fermente gıdalar, sindirim sağlığınız ve güçlü bir bağışıklık sisteminiz için gerekli besinleri ve probiyotikleri sağlar. Hatta bazı araştırmalar fermente gıdaların ruh halinizi iyileştirebileceğini, diyabeti önleyebileceğini ve obezite ile savaşabileceğini öne sürüyor. Diyetlerin şekerli ve yüksek yağlı yemeklerden oluştuğu bir çağda, fermente gıdalar mutlu bir bağırsağın ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir.

LAHANA TURŞUSU





Sauerkraut olarak adlandırılan ve Alman mutfağının vazgeçilmezi olan lahana turşusu, fermente gıdaların en popüler örneklerinden biridir. Probiyotikler açısından zengindir ve önemli bir kalsiyum, fosfor, potasyum ve K vitamini kaynağıdır. Lahana turşusu, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin ve sindirim sağlığını geliştirmenin yanı sıra, otoimmün reaksiyonları önleyerek alerjileri ve iltihabı azaltmanıza da yardımcı olabilir. İşte tarifi…

EV YAPIMI LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu yapmak inanılmaz derecede kolaydır. Tek ihtiyacınız olan birkaç kavanoz ve aşağıdaki malzemeler!

İçindekiler:

2 tane lahana

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı frenk kimyonu tohumu

1 tatlı kaşığı ardıç tohumu

Defne yaprağı

Talimatlar:

Lahanayı iyice yıkayın ve ince şeritler halinde kesin.

Bir kaseye alıp tuzu ilave edin. İyice karıştırın, elinizle sıkın, ardından kalan malzemeleri ekleyin.

Lahanayı kapatılabilir kavanozlara koyun. Kavanozu suyla doldurun, lahananın tamamen suya battığından emin olun.

Kavanozu kapatın ve gerekirse su ve fazladan bir çay kaşığı tuz eklemeden önce bir gün bekleyin. Tekrar kapatın ve lahananın 2 hafta fermente olmasına izin verin.

KIRMIZI LAHANA

Bu, son zamanlarda popülerliğinde artış görülen başka bir lahana turşusu şekli olan kırmızı lahana lahana turşusu da çok sayıda iyi bakteri ve yüksek C Vitamini içerir. Bu sayede kırmızı lahana turşusu tüketimi, güçlü bir bağışıklık sistemi için mükemmel bir seçimdir. Üstelik yapılan bazı çalışmalar sonunda, Alzheimer ve osteoporoz gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar da elde edilmiştir.

EV YAPIMI KIRMIZI LAHANA TURŞUSU





Kırmızı lahana turşusu, oldukça lezzetli ve yapımı çok kolay tariflerden birine sahip. Bu sayede kısa sürede en etkili tariflerden birine ulaşabilirsiniz.

İçindekiler:

1 baş kırmızı lahana

1 elma

1 tatlı kaşığı kaya tuzu veya himalaya tuzu

Talimatlar

Lahana yapraklarını hazırlayın ve iyice yıkayın. İnce şeritler halinde kesin.

Elmayı küçük bir kaseye rendeleyin

Kırmızı lahanayı bir kaseye alın ve tuzu ilave ederek elinizle lahanaya masaj yapın. 30 dakika demlenmesine izin verin.

Elmayı ekleyin.

Lahana ve elmayı sızdırmaz bir cam kavanoza koyun. Her şey suya batacak şekilde su ekleyin ve sıkıca kapatın.

2-6 hafta mayalanmaya bırakın.

KİMCHİ: KORE VERSİYONU





Kore'nin popüler bir tarifi olan Kimchi, probiyotikler açısından zengin, lif oranı yüksek ve vitamin deposudur. Tüm dünyada giderek yaygınlaşana bir tür lahana turşusu olan bu lezzet, sindirime yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizi geliştirir. Araştırmacılar ayrıca kimchinin yüksek antioksidan içeriği nedeniyle çeşitli yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

EV YAPIMI KİMCHİ

İçindekiler

1 baş Çin lahanası

1 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu

Su

1 tatlı kaşığı zencefil, rendelenmiş

1-5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (baharat tercihinize göre)

1 turp, soyulmuş ve şeritler halinde kesilmiş

3-4 sarımsak frenk soğanı, doğranmış

4 diş sarımsak, soyulmuş

2 1/2 yemek kaşığı kırmızı biber

1/8 fincan balık sosu

Talimatlar

Lahanayı dörde bölün, sapı çıkarın ve iyice yıkayın.

Lahanayı bir kaseye koyun ve tuzu ekleyin, karıştırmak için iyice ovalayın. Her 30 dakikada bir karıştırarak 2 saat bekletin.

Bir macun oluşturmak için zencefil, sarımsak ve balık sosunu karıştırın. Ardından pul biberi ve kırmızı biberi ekleyin.

Lahanaya turp ve frenk soğanı ekleyin. Macunu ekleyin ve iyice karıştırın.

Kimchi'yi kapatılabilir bir kavanoza koyun ve gerekirse lahanayı tartarak su ekleyin. Fermente olurken taşmasını önlemek için üstte biraz boşluk bırakın.

1-5 gün oda sıcaklığında bırakın. Gazın çıkmasını sağlamak için kapağı günde bir kez açın. Daha sonra en iyi lezzet için yaklaşık bir hafta buzdolabında bekletin.

SALATALIK TURŞUSU





Fermente salatalıklardan yapılan turşular vitaminler, antioksidanlar ve probiyotiklerle doludur. Fermente gıda ailesinin geri kalanı gibi, sindirime yardımcı olabilirler ve hatta mide ülserlerini azaltabilirler.

EV YAPIMI TURŞU

İçindekiler

3-4 taze salatalık

4 diş sarımsak, ezilmiş

2 çay kaşığı dereotu, doğranmış

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı elma sirkesi

1 su bardağı su

1 1/2 çay kaşığı kaya tuz

Talimatlar

Salatalıkları yıkayın ve uzunlamasına dörde bölün.

Dereotu ve kırmızı biberi iki kavanoza bölün. Salatalıkları ekleyin.

Salamurayı oluşturmak için sirke, su ve tuzu karıştırın. Salatalıkların üzerine dökün ve üstte biraz boşluk bırakarak kapatın.

En az 2 gün oda sıcaklığında mayalandırın, ardından buzdolabında saklayın.