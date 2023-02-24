Magnezyum Sitrat Ne İşe Yarar? Magnezyum Sitrat Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Faydaları Neler?

Magnezyum birçok hastalığa iyi gelir. Bu hastalıkların tedavisi için magnezyum sitrat da kullanılır. Magnezyum sitrat hangi hastalıklara iyi gelir? Bu formun işlevi kadar ne zaman içileceği de çok önemlidir. Magnezyum sitrat ne işe yarar ve ne zaman içilir? Bu formun faydaları bilinerek daha bilinçli bir kullanım süreci geçirebilirsiniz. Magnezyum sitrat faydaları konusunda ayrıntılı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Magnezyum Sitrat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Magnezyum, vücuda alınması gereken çok önemli bir elementtir. Bu elementin eksik olması halinde bir kısım hastalıklar söz konusu olmaktadır. Hastalıklarla karşılaşmamak adına vücudun alması gereke magnezyum miktarına riayet edilmesi gerekir. Magnezyum saf şekilde doğal besinlerden alınabileceği gibi farklı formlarda üretilmiş magnezyum takviyeleri ile de alınabilir. Magnezyum sitrat da bu formlardan biridir. Hangi magnezyum formunun kullanılması gerektiğine ancak doktor tavsiyesi ile karar verilir. Magnezyum sitrat aşağıdaki hastalıklara iyi gelir.

Magnezyum sitrattaki osmoz etkisi sayesinde kısa sürede dokulara ulaşır.

Bağırsaklardaki suyun çekilmesini sağlayarak dışkılanmanın teşvik edilmesini sağlar.

Bağırsak hareketlerini uyarır.

Kolon ve rektal sorunların tedavisinde çok etkilidir.

Magnezyum Sitrat Ne Zaman İçilir?

Magnezyum sitratın ne zaman içileceğine karar verecek olan doktorunuzdur. Genellikle bu formun akşam yemeğinden sonra alınması tavsiye edilir. Fakat doktor muayenesi ve yapılacak tetkikler sonucunda kullanım zamanı değişebilir.