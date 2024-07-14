Makyaj meraklılarına kötü haber! Bu hata gözlerde parazit istilasına neden oluyor...

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, göz sağlığı için göz makyajı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Karaman "Göz sağlığında genellikle düzenli kontrollere, iyi hijyene ve dengeli beslenmeye odaklanırız ama bir faktör daha var ki o da insan cildinde fark edilmeden yaşayan küçük parazitler. Bunlara 'Demodex parazitleri' diyoruz. Özellikle makyaj meraklıları ve sık göz makyajı yapanlar için büyük risk oluşturuyor" dedi.
DEMODEX NEDİR?
Doç. Dr. Karaman, 'Demodex parazitleri'ni şöyle tanımladı: "Bu parazitler ciltte, özellikle de saç folikülleri ve yağ bezleri çevresinde yaşayan mikroskobik parazitlerdir. İnsanları etkileyen iki ana tür vardır: Demodex folliculorum ve Demodex brevis. Bu parazitler cilt ekosisteminin doğal bir parçası olsa da popülasyonları aşırı büyüdüğünde sorunlu hale gelebilirler."
GÖZ ÇEVRESİNDE KAŞINTI VE KİRPİK KAYBI
Az sayıda Demodex akarı normal ve tipik olarak zararsız olsa da aşırı çoğalma Demodikoz olarak bilinen bir duruma yol açabildiğini söyleyen Doç. Dr. Karaman, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:
MASKARA PAYLAŞIMI İSTİLAYI ARTIRABİLİR
Makyaj ürünleri, özellikle de göz çevresine uygulananların, Demodex istilası riskini arttırabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Karaman, bundan nasıl korunacağımızı ise şöyle açıkladı:
MAKYAJ KALINTILARI VE YAĞ BİRİKİMİ: Göz makyajı ciltte ve kirpiklerde kalıntılar ve yağ birikintileri bırakabilir. Bu ortam bu parazitler için ideal bir üreme alanı sağlar. Besin olarak özellikle rimel artıklarını severler.
KÖTÜ HİJYEN UYGULAMALARI: Uyumadan önce makyajı iyice temizlememek sorunu daha da kötüleştirebilir. 'Demodex parazitleri', biriken yağ ve ölü deri hücreleriyle beslenerek popülasyonlarının artmasına neden olur.
MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ PAYLAŞMAK: Maskara veya göz kalemi gibi göz makyajı ürünlerinin paylaşılması, Demodex parazitlerini bir kişiden diğerine aktararak istila riskini artırabilir.
ÇAY AĞACI YAĞI ETKİSİ
Bu parazitlerden kurtulmak için yapılacakların başında hijyen geldiğini söyleyen Doç. Dr. Karaman, şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:
Yatmadan önce her zaman makyajınızı temizleyin. Tüm kalıntıları etkili bir şekilde temizleyen, özellikle 'Demodeks parazitleri'ne etkili çay ağacı yağı içeren nazik temizleyiciler kullanın.
Yağ ve cilt hücrelerinin birikmesini önlemek için makyaj fırçalarını ve aplikatörlerini düzenli olarak temizleyin.
Makyaj ürünlerini tavsiye edilen süre içinde kullanın. Eski makyaj malzemeleri bakteri ve 'Demodex parazitleri'ni barındırabilir.
Demodikoz semptomları yaşıyorsanız, mutlaka göz doktorunuzdan randevu alın.