Mamografi Çekimi Kaç Yılda Bir Yapılır? Mamografi Ne Zaman Çekilir ve Adetin Kaçıncı Günü Çekilirse Daha İyi Sonuç Verir?

Başta meme kanseri olmak üzere pek çok hastalığın erken teşhisinde büyük rol oynayan mamografi hakkında mutlak ayrıntılı ve doğru bilgiler, bilinçli olmak adına öğrenilmesi gereklidir. Özellikle kadın bireylerin, belli aralıklarla mamografi çekilmesi gerekli olduğu için mamografi ne zaman çekilir ya da mamografi ne sıklıkla çekilmeli gibi soruların yanıtlarını bilmelerinde fayda var. Hele ki günümüzde neredeyse her 10 kadından 1'inde meme kanseri riski olduğu için mamografi hakkında ayrıntılara hakim olmak, meme kanserini önleyici etkenlerden birisi olacaktır. Bizler de siz kıymetli okurlarımız için bu içeriğimizde Mamografi çekimi kaç yılda bir yapılır sorusunun yanıtlarını detaylıca ele aldık.

Mamografi Ne Zaman Çekilir?

Özel röntgen cihazları ile düşük dozda ışınlarda göğsün filminin çekilme işlemine 'mamografi' ismi verilmektedir. Göğsün net filmini alabilmek için mamografi çekiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır, bu hususlardan birisi de mamografinin ne zaman çelikmesi gerektiğidir. Mamografinin doğru çekilme zamanı göğüslerin en az hassas olduğu, herhangi bir ödeminin olmadığı dönemlerdir. Göğüslerin en hassas olduğu regl döneminde mamografi çekilmesi bu yüzden önerilmez, aksine adet döngüsünün bitimdeki günler mamografi çekiminde en verimli günlerdir.

Mamografi Ne Sıklıkla Çekilmeli?

Uzman hekimler herhangi bir şikayeti olsun ya da olmasın 30 yaş ve üzeri bütün kadınların iki yılda bir kez, 40 yaş ve üzeri kadınların her yıl bir kez mamografi çektirmesini önermektedir. Ancak kanser riski yüksek, ailesinde kanser öyküsü bulunan, göğsünde daha önceden kist/beze gibi oluşumlar görülen bireylerin daha sık aralıklarla mamografi ve diğer taramalardan geçmesi en sağlıklı seçenektir.

Adetin Kaçıncı Günü Mamografi Çekilir?

Mamografi filminden en doğru ve verimli sonuçları alabilmek için, göğüslerde herhangi bir hassasiyet ve şişkinlik olmaması gerekmektedir. Regl dönemi öncesi ve sırasında göğüsler normalden daha şiş ve hassas oldukları için mamografi reglin 4. günününden itibaren 10 gün içersinde çekilmelidir.