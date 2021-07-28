Manyetik kaskla beyin tümörünü küçülttüler!

53 yaşındaki bir hasta, glioblastoma adı verilen nadir olarak görülen bir kanser türüne yakalanmıştı. Hastaya daha önce cerrahi müdahale edilmiş, radyoterapi uygulanmış ve deneysel bir gen tedavisi de yapılmıştı. Doktorlar bu tedavilerden sonra hastaya manyetik kask tedavisi uyguladı.

IFL Science sitesinin haberine göre doktorlar, beyin tümörünü tedavi etmek için manyetik bir kask kullandı. Tedavinin bulguları Frontiers in Oncology 'de paylaşıldı.

Başlangıçta farelerde kullanılmak üzere geliştirilen cihaz, 2019 Ağustos ayında hastanın kanserinin yeniden nüksetmesinden sonra hastanın tedavisinde kullanılmak üzere FDA tarafından onay aldı. 2020 Nisan ayında hastanın tedavisine başlandı. 36 günlük süreden sonra tümör yüzde 31 oranında küçüldü. Fakat hasta bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kaskta, üç adet mıktanıs ve bağlı oldukları şarj edilebilir bir pil bulunuyor. Basit bir yapısı olmasına rağmen, kask, glioblastoma hücrelerinin öldürülmesini, sağlıklı hücrelerin zarar görmemesini amaçlıyor. Mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alanlar başlangıçta hasta kilinik gözetim altındayken uygulandı. Daha sonra hastanın eşi tarafından günde en fazla altı saate kadar evde uygulandı.

Manyetik kask tedavisiyle ilgili daha fazla çalışma yapılması planlanıyor. Ancak kask glioblastoma tedavisi için umut ışığı oldu.