Meğer bu besin kolajen zenginiymiş! Adeta doğal bir ’gençlik iksiri’

Beslenme uzmanı Krista Goncalves, "Diyet, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynuyor" diyor. "Ve bunların hepsi kollajene bağlı."

Diyetisyen Carrie Gabriel, "Kemik suyu gibi yiyecekler, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyolojik olarak kullanılabilir bir kollajen formu içerir, bu da onu takviyelerden tartışmasız daha üstün kılar" diyor. Beslenme ve yaşlanma üzerine 2012'de yapılan bir inceleme, meyve ve sebzelerin cilt sağlığını iyileştirmede en güvenli ve en sağlıklı yaklaşım olduğu sonucuna vardı.