Meğer bu besin kolajen zenginiymiş! Adeta doğal bir ’gençlik iksiri’

Beslenme uzmanı Krista Goncalves, "Diyet, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynuyor" diyor. "Ve bunların hepsi kollajene bağlı."
Son zamanlarda giderek daha sık gördüğümüz kolajen takviyeleri ile kolajen içeren besinler arasındaki farkı ise uzmanları anlattı.
Diyetisyen Carrie Gabriel, "Kemik suyu gibi yiyecekler, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyolojik olarak kullanılabilir bir kollajen formu içerir, bu da onu takviyelerden tartışmasız daha üstün kılar" diyor. Beslenme ve yaşlanma üzerine 2012'de yapılan bir inceleme, meyve ve sebzelerin cilt sağlığını iyileştirmede en güvenli ve en sağlıklı yaklaşım olduğu sonucuna vardı.
Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cildiniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Diyetisyen Katey Davidson, "Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin" diyor.
KEMİK SUYU
Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajeni çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzet için baharatlar da ekleyebilirsiniz. Davidson, "Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kollajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin içerir" diyor.
TAVUK
Pek çok kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Herkesin en sevdiği beyaz et, bol miktarda bu maddeden içerir. Tavuğun içerdiği dokular,onu zengin bir kolajen kaynağı yapar.
BALIK
Diğer hayvanlar gibi, balıkların da kolajenden yapılmış kemikleri ve bağları vardır. Bazı araştırmacılar deniz kolajeninin en kolay emilenlerden biri olduğunu iddia etmektedir. Ancak öğle yemeğinde ton balıklı sandviç veya akşam yemeğinde somon balığı kesinlikle kolajen alımınıza katkıda bulunurken, balığın "etinin" diğer kısımlardan daha az kolajen içerdiğini unutmayın.
Gabriel, "Balığın kafa, pul veya gözbebekleri gibi kollajen bakımından en yüksek kısımlarını tüketme eğiliminde değiliz" diyor. Aslında, araştırmacılar balık derisini kolajen peptitleri kaynağı olarak kullanmaktadırlar.
YUMURTA AKI
Yumurtalar, diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokusu içermese de, yumurta akı, kolajen üretimi için gerekli amino asitlerden biri olan büyük miktarda prolin içerir.
TURUNÇGİLLER
C vitamini, vücudun kolajen öncüsü olan pro-kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, yeterince C vitamini almak çok önemlidir.
Muhtemelen bildiğiniz gibi, portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgiller bu besin maddesiyle doludur. Kahvaltıda ızgara greyfurt deneyin veya bir salataya portakal dilimleri ekleyin.
ORMAN MEYVELERİ
Narenciye, C vitamini içeriği nedeniyle tüm ihtişamı kazanma eğiliminde olsa da, orman meyveleri başka bir mükemmel kaynaktır. Çilek aslında portakaldan daha fazla C vitamini sağlar. Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen de yüksek bir doz sunar. "Ayrıca," diyor Davidson, "meyveler cildi hasardan koruyan antioksidanlar bakımından yüksektir."
SARIMSAK
Sarımsak, patates kızartması ve makarna yemeklerinize lezzetten daha fazlasını katarak kolajen üretiminizi de artırabilir. Gabriel'e göre, "Sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir."
Bununla birlikte, ne kadar tükettiğinizin önemli olduğunu bilmek önemlidir. "Kolajen faydalarından yararlanmak için muhtemelen çok fazlasına ihtiyacınız var" diye ekliyor.
Ancak pek çok faydasıyla, sarımsağı düzenli beslenmenizin bir parçası olarak düşünmeye değer.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Hepimiz yapraklı yeşilliklerin sağlıklı bir diyette önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Görünüşe göre estetik faydalar da sunabilirler. Ispanak, lahana, pazı ve diğer salata yeşillikleri, renklerini antioksidan özellikleriyle bilinen klorofilden alır. Gabriel, "Bazı araştırmalar, klorofil tüketmenin derideki kollajen öncüsünü artırdığını göstermiştir" diyor.