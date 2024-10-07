Meğer demir eksikliğinin habercisiymiş! Uzman uyardı: "Farklı hastalıkları da tetikleyebilir..."

Son dönemlerde çocuklarda iştahsızlık şikayetlerinin artmaya başlama nedenleri arasında, ekran başında fazla vakit geçirmek, fiziksel aktivitenin azalması ve beslenme alışkanlıklarının bozulması olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz, ayrıca demir, çinko ve B vitamini eksikliklerinin iştahsızlığa neden olabileceğini anlattı.

DHA Giriş Tarihi: 07.10.2024 10:09 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz, çocuklarda yaşanan iştahsızlık ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İştahsızlığın birçok farklı nedenden kaynaklanabileceğini ifade eden Karadeniz, farklı yaş gruplarında iştahın farklılaşabileceğini söyledi. Uzman, "Özellikle ilk 2 yıl, büyüme hızı çok yüksekken, 2-5 yaş arasında bu hız yavaşlar ve buna bağlı olarak iştah da azalabilir. Bu, biyolojik bir süreçtir ve genellikle bir patoloji belirtisi değildir. Patolojik nedenler arasında enfeksiyonlar (örneğin üst solunum yolu enfeksiyonları, gastroenterit), kronik hastalıklar (astım, alerjik rinit, anemi), gastroözofageal reflü, sindirim sistemi bozuklukları ve hormonal düzensizlikler (hipotiroidi gibi) sayılabilir. Ayrıca, bazı ilaçların yan etkisi olarak da iştahsızlık görülebilir" diye konuştu.

STRESLİ OLAYLAR BESLENME ALIŞKANLIĞINI ETKİLEYEBİLİR Psikososyal etkenlerin de iştahsızlığın önemli bir nedeni olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Karadeniz, "Çocuklar, stresli olaylar (okula başlama, aile içi sorunlar, kardeş kıskançlığı) yaşadıklarında iştahsızlık geliştirebilirler. Yemekle ilgili baskıcı tutumlar veya zorla yemek yedirme girişimleri de çocuğun iştahını olumsuz etkileyebilir ve yemekle ilgili olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olabilir. Sonuç olarak, çocuklarda iştahsızlık hem normal büyüme süreçlerinden hem de patolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Uzun süreli ve ciddi iştahsızlık durumlarında altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavi için uzman desteği şarttır" dedi.