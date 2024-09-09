Meğer tiroidin şifası oymuş! Girmediği eve doktor giriyor...

İşte Dr. Hasan Hüsnü Eren'in açıklamalarından bazı başlıklar:

İYOT, ÇOCUK GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İyot, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için çok önemli bir mineraldir. Yeryüzünde zekâ geriliğinin en önemli nedeni iyot eksikliğidir. Bu yüzden, gebe kalmış annelerin bebeklerine yeterli düzeyde iyot aktarmaları onların zekâ ve beyinsel gelişimi için önemlidir. Bu nedenle vücudumuz tarafından, annenin çocuğa rahatlıkla iyot aktarabileceği sistemler oluşturulmuştur. İyot eğer yeterli miktarda alınıyorsa, bu sistemler aracılığıyla bebek daha gelişim aşamasındayken anne tarafından iyot verilerek sağlıklı gelişimi sağlanır.

İyodun detoks etkisinden dolayı özellikle gebelerde yüksek doz iyot önermiyoruz çünkü iyot vücuttan toksinleri çözdürür. Gebelik sırasında bu, bebeğe geçebilir. Emzirme sırasında süte geçerek gene bebeğe geçebilir. O nedenle annelerin bebeklerinin iyot ihtiyacını karşılayacak ama toksin çözdürmeyecek dozda iyot almaları çocuklarının zihinsel ve beyinsel gelişimi için önemli katkı sunar. Hamilelik ve hamilelik sonrası bebek bakımı anneler için yorucu bir iştir, enerjilerini tüketir. Bu tükenen enerjiyi iyot geri kazandırır, yani iyot, kadına enerjisini artırmak için de önemli bir katlı sunar.