Meğerse o besin B12 deposuymuş! Günde 1 porsiyonu yetiyor...

B12 vitamini sağlıklı olmak için ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin başında gelir. Eksikliği ise hem ruhsal hem de fiziksel sorunlara yol açabilir. Özellikle yaşlılarda kansızlıkla birlikte depresyonun temel sebeplerinden biri olan B12 eksikliği, demans gibi bilişsel hastalıkların da tetikleyicisidir. Daha sağlıklı bir hayat için tüketimi büyük olan bu vitaminin en çok bulunduğu 4 besin ise şöyle;

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini, bilinen en büyük ve en karmaşık yapıya sahip vitamin çeşididir. Vücutta bulunan neredeyse tüm hücrelerinin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini çeşidi olan B12, eksikliği durumunda kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir. İnsan bedeni kendine 4 yıl yetecek kadar B12 vitamini depoloyabildiği gibi, fazlasını da idrarla dışarı atar.

Genelde et ve et ürünlerinin içerisinde bolca bulunan B12 vitamini, beyin ve sinir sisteminin düzgün çalışabilmesi için hayati önem taşır. Vejetaryen ve özellikle vegan beslenmede, kişi B12 vitaminine dikkat etmeli, gerekli durumlarda dışarıdan takviye almalıdır.