Meğerse o besin B12 deposuymuş! Günde 1 porsiyonu yetiyor...

B12 vitamini sağlıklı olmak için ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin başında gelir. Eksikliği ise hem ruhsal hem de fiziksel sorunlara yol açabilir. Özellikle yaşlılarda kansızlıkla birlikte depresyonun temel sebeplerinden biri olan B12 eksikliği, demans gibi bilişsel hastalıkların da tetikleyicisidir. Daha sağlıklı bir hayat için tüketimi büyük olan bu vitaminin en çok bulunduğu 4 besin ise şöyle;
B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?
B12 vitamini, bilinen en büyük ve en karmaşık yapıya sahip vitamin çeşididir. Vücutta bulunan neredeyse tüm hücrelerinin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini çeşidi olan B12, eksikliği durumunda kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir. İnsan bedeni kendine 4 yıl yetecek kadar B12 vitamini depoloyabildiği gibi, fazlasını da idrarla dışarı atar.
Genelde et ve et ürünlerinin içerisinde bolca bulunan B12 vitamini, beyin ve sinir sisteminin düzgün çalışabilmesi için hayati önem taşır. Vejetaryen ve özellikle vegan beslenmede, kişi B12 vitaminine dikkat etmeli, gerekli durumlarda dışarıdan takviye almalıdır.
ZENGİN B12 VİTAMİNİ KAYNAKLARI
B12 vücut tarafından üretilemediği için yediğimiz besinlerden alınması gerekiyor. B12 vitamini eksikliğinin negatif yan etkilerini yaşamamak adına yiyebileceğiniz 4 zengin besin ise şöyle;
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
240 ml'lik bir süt, günlük ihtiyacınız olan B12 vitamini miktarının yarısını karşılamaktadır. 22 gram peynir ise ihtiyacınız olan B12'nin %28'ini karşılamaktadır. Aynı şekilde tüketebileceğiniz yoğurt ve süt ürünleri de yüksek B12 değerine sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda süt ve süt ürünlerini tüketenlerin balık tüketenlere oranla daha yüksek B12 vitamini seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir.
YUMURTA
Yumurta ihtiyacınız olan B12 vitaminini almak için en doğru kaynakların başında geliyor. 2 adet büyük boy yumurta ortalama 100 gram ediyor ve günlük ihtiyacınız olan B12 vitamininin neredeyse yarısını karşılıyor. Sabah kahvaltılarında tüketeceğiniz 2 yumurta sizi hem tek tutacak hem de ihtiyacınız olan birçok vitamini almanızı sağlayacaktır.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Deniz ürünleri de B12 açısından zengin bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda yüksek miktarda demir, A ve D vitamini, fosfor, selenyum, iyot ve çinko da barındırırlar. B12 vitamini bakımından en zengin olanları ise sardalya,uskumru, alabalık ve ton balığıdır. Aynı zamanda balık tüketmek istemeyenler midye tüketerek de vitamin ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
SAKATATLAR
B12 vitamini bakımından oldukça zengin besinlerden biri de sakatatlardır. Özellikle karaciğer ve böbrek gibi çeşitleri yüksek miktarda B12 içerir. Ancak bu tip besinler aynı zamanda yüksek kolesterol içerdiği için dikkatli tüketilmesi önerilir.
KIRMIZI ETLER
Kırmızı etler sağlığınızı korumak için düzenli olarak tüketmeniz gereken besinlerin başında geliyor. Ortalama olarak tüketeceğiniz 190 gramlık bir kırmızı et, günlük ihtiyacınız olan B12 vitaminin 4 buçuk katını almanızı sağlıyor. İçeriğinde B12 dışında B2, B3, B6 vitamini ve çinkoyu da bolca barındıran kırmızı et, daha yüksek verim almak için kızartılmak yerine ızgara ya da fırında pişirilmeli.