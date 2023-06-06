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Mekik Çekmek Hangi Kasları Çalıştırır? Mekik Çekmek Nereleri Çalıştırır, Hangi Kasları Güçlendirir?

Mekik, herkes tarafından bilinen ve yapılan bir spor hareketidir. Peki, mekik çekmek nereyi çalıştırır? Mekik çekmek hangi kasları çalıştırır araştırması, düzenli olarak spor yapanlar için önemli bir husustur. Mekik çekmek hangi kasları güçlendirir, fit bir görünüm için de araştırılması gereken bir sorudur. Mekik yağları eritir mi sorusu da aklınıza gelebilir. Mekik çekmek kas yapar mı sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:10
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MEKİK ÇEKMEK HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR? MEKİK ÇEKMEK NERELERİ ÇALIŞTIRIR, HANGİ KASLARI GÜÇLENDİRİR?

Mekik hareketi spor programlarının hemen hepsinde bulunan bir spor hareketidir. Mekik çekmek nereyi çalıştırır sorusunun cevabı da bilinmelidir. Mekik çekmek hangi kasları çalıştırır sorusu araştırılırken güvenilir kaynaklardan yararlanmanız gerekir. Mekik çekmek hangi kasları güçlendirir ya da yağları eritir mi gibi konulara internet araştırması ile de cevap bulabilirsiniz. Mekik çekmek kas yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mekik Çekmek Nereyi Çalıştırır?

Mekik, klasik bir vücudu bükme hareketidir. Bu hareket esnasında ayaklar bir bara sıkıştırılır. Dizler bükülü şekilde sırt üstüne yatılır ve tekrar aynı pozisyona gelinir. Hareket esnasında eller ensede kenetli olabileceği gibi göğüs üzerinde çapraz da tutulabilir.

Mekik hareketi özellikle karın kaslarını geliştirmeye yönelik bir spordur. Bu hareket yapılırken aynı zamanda sırt kasları da çalışır. Dolaylı olarak bacak kasları da çalışacaktır. Doğal olarak vücuttaki birçok kas grubu mekik sayesinde çalışmış olacaktır.

Mekik Yağları Eritir Mi?

Mekik, karın bölgesindeki kasların güçlenmesini sağladığı gibi bu bölgedeki yağların erimesine de destek olur. Bu nedenle kilo vermek isteyenlerin spor programlarında da mekik hareketi vardır. söz konusu hareketin set şeklinde yapılması çok daha faydalı olacaktır. Örneğin tek seferde 60 adet mekik hareketi yapabiliyorsanız her sette 20 tekrar olmak üzere 5-6 set çalışma programı uygulayabilirsiniz. Belli bir süre programın uygulanması halinde karın kaslarınızın geliştiğini hissedeceksiniz.

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