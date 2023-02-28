Mekonyum Nedir? Amniyon Sıvısında Mekonyum Ne Anlama Gelir, Neden Olur?

Mekonyum nedir, hamilelik dönemi her kadın için özel ve önemli bir süreçtir. Hamilelik dönemi sırasında ve bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren annede ya da bebekte bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Bunlardan biri de mekanyum olarak bilinmektedir. Mekonyum az önce de denildiği gibi yeni doğmuş bebeklerde oluşmaktadır. Hamilelik döneminde ya da doğum öncesinde meydana çıkan mekanyum sarı veya yeşil renktedir. Mekonyumun içinde ne var, mekonyum kaç gün sürer soruları ve çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Mekonyum Nedir?

Mekonyum anne karnında oluşan bebeğin ilk dışkısı anlamına gelmektedir. Mekonyum nedir sorusu dışında mekanyumun içinde ne var gibi konular da merak edilmektedir. Tüm merak edilenler metin içerisinde yer almaktadır. Anne karnında bebeğin ilk dışkısı olan mekonyum yeşil ya da sarı renge sahiptir ve yapışkan bir kıvama sahiptir. Bebeğin dünyaya gelmesi ile birlikte bu dışkıyı yapmaya devam etmesi normal bir durumdur. Ancak anne karnında normalde bebekler dışkılama yapmamaktadırlar. Sağlıklı bebeklerde görülen doğum sonrasında birkaç gün içerisinde bağırsak hareketleri başlayarak mekonyum dışarı atılmaktadır.

Tıp dilinde mekanyum ne anlama gelir bundan bahsedelim. Tıp dilinde mekonyum terimi, bebeğin ilk dışkısı anlamına gelmektediir. Normal şartlarda bebek doğduktan itibaren ilk dışkısını yaparken bazen anne karnında da dışkısını yapabilir ve bu esnada bebek mekonyumu aspire edebilmektedir.

Amniyon Sıvısında Mekonyum Ne Anlama Gelir, Neden Olur?

Bebeklerin anne karnındayken tüm hamilelik süreci boyunca bağırsaklarında oluşan mukus; bağırsak ve mide salgıları, safra, amniyon sıvısı ve tüylerden meydana gelen sıvı mekonyumu oluşturmaktadır. Bebekler normalde mekonyumu doğumdan sonra 24 saat içinde çıkarmaktadırlar. Fakat doğumdan önce daha anne karnındayken mekonyum çıkarmaları normal karşılanmamaktadır. Bu durumun oluşması esnasında hamile olan kişide birtakım komplikasyonların görülme ihtimali vardır. Tüm bu bilgilerle birlikte, çoğu hamile kadının ya da hamile adaylarının aklında yer alan mekonyum kaç gün sürer ve mekonyum ne anlama gelir gibi sorular karşılık bulmuştur.

Bu bilgilerin yanı sıra mekonyum aspirasyonu hakkında da bilgiler edinmek gerekmektedir. Mekonyum aspirasyonu bebeğin anne karnında kakasını yemesi ya da bebeğin anne karnında iken kakasını yapması olarak akıllarda yer almaktadır. Bir diğer ifadeyle hamilelik süresi boyunca oluşan, bebeğin bağırsaklarında biriken sıvının bebeğin akciğerine kaçmasıdır. Bebekler bu sıvıyı tahmini olarak doğumdan 24 sonra çıkartmaktadırlar.