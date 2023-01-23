Menenjit Bulaşıcı Mı? Menenjit Kaç Gün Bulaşıcıdır, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Menenjit bulaşıcı mı diye soranlar, bunun acil müdahale edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu bilmelidir. Nedenleri arasında, virüs, mantar ve parazitler olduğu için menenjit başkasına bulaşır mı sorusu sıklıkla araştırılır. Menenjit nasıl bulaşır diyenlerin, bunun hastalığın nedenine bağlı olarak değiştiğini bilmelidir. Menenjit havadan ve nefesle bulaşır mı diyenler için bu olması muhtemel bir durumdur. Menenjit nedir ve neden olur?

Menenjit Bulaşıcı mı?

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarlar olan meninkslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ateşli bir hastalıktır. Semptomları arasında, baş ağrısı, kusma, ense sertliği, yüksek ateş, havale, deri döküntüsü ve uykuya eğilim bulunur. Bebeklerde ek olarak, sürekli ağlama, yemek yememe, bıngıldakta şişlik ve boyunda sertlik oluşur. Virüsler, parazitler, bakteriler ve mantarlar, menenjitin oluşmasına zemin hazırlar. Özellikle, kulak enfeksiyonları bu durumu tetikleyen önemli etkenlerden biridir. Küçük yaştaki çocuklarda oldukça fazla görülen menenjite, ergenlerde ve yetişkin gençlerde de rastlanır. Pnömokoklar, Listeria ve Meningokok adı verilen bakteriler, menenjite zemin hazırlayan en önemli nedenlerdir. Viral ve bakteriyel olanlar, öksürme, hapşırma ve yakın temas ile bulaşabilir.

Menenjit Nasıl Tedavi Edilir?

Menenjitin tespit edilmesi ise beyin omurilik sıvısının alınması ve incelenmesi ile gerçekleşir. İleri vakalarda, beyinde hasar olup olmadığını anlamak için tomografi çekilir. Hafif vakalar kendiliğinden iyileşirken, ağır olanlar ise bir süre boyunca tedavi gerektirir. Bakteriyel menenjitin tedavisi için antibiyotikler kullanılır. Viral kaynaklı olanlarda ise ilaçlara gerek yoktur. Uzman doktorlar tarafından yüksek miktarda sıvı alımı ve istirahat önerilir. Buna karşın, ileri seviyedeki menenjit tedavi edilmediğinde ise aşağıdakiler meydana gelebilir. Bu yüzden, yüksek ateş ve kusma gibi bir durumda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Görme bozukluğu

İşitme kaybı

Hafıza kaybı

Beyinde hasar oluşumu

Epilepsi

Şok geçirme

Yürümede meydana gelen sorunlar