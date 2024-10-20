Merdiven çıkarken zorlananlar dikkat! Bu hastalığın habercisi...

"HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE TEDAVİ DÜZENLENİYOR" Hastalığın evresine göre tedavinin düzenlediğini belirten Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, "Hafif durumda olan hastalara ilaç ve istirahat veriyoruz. Gerekirse fizik tedavi yapıyoruz. Daha ilerlemiş vakalarda kalça topuzuna küçük bir kesiden kanallar veya delikler açılarak buradaki ödeme bağlı basınç azaltılabiliyor ve yeni damarın oluşumu teşvik edilebiliyor. Bu ameliyat erken evre avasküler nevrozda ağrıyı azaltmaya ve işlevi iyileştirmeye yardımcı olabiliyor, ancak etkinliği daha ileri vakalarda azalıyor. Bazı durumlarda, kalça protezi gibi daha kapsamlı bir ameliyata olan ihtiyacı geciktirebiliyor" ifadelerini kullandı.



"KALÇA TOPUZUNUN ŞEKLİ BOZULURSA, KİREÇLENME ORTAYA ÇIKARSA KALÇA PROTEZİ UYGULANIR"

Kalça topuzunun şeklinin bozulduğu, kireçlenmenin ortaya çıktığı durumlarda ise kalça protezi uygulandığını vurgulayan Başaran, "Kalça artroplastisi olarak da bilinir, kalça ekleminin hasarlı veya hastalıklı kısımlarını çıkarmak ve bunları yapay bileşenlerle (protezler) değiştirmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyat genellikle kireçlenme, avasküler nekroz veya ciddi kalça kırıkları olan hastalarda ağrıyı gidermek ve işlevi iyileştirmek için yapılıyor. Kalça protezi ameliyatı ağrıyı önemli ölçüde azaltabilir ve hareketliliği iyileştirebilir, bu da birçok hastanın günlük aktivitelerine dönmesini ve daha iyi bir yaşam kalitesinin tadını çıkarmasını sağlar. Ancak, her ameliyatta olduğu gibi enfeksiyon, kan pıhtıları ve zamanla protez aşınması gibi riskler olabilir" dedi.