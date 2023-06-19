Merdiven çıkarken zorlananlar dikkat! O hastalığın ilk işareti...

Bugüne kadar yapılan ve devam eden çalışmalara rağmen kesin tedavisi bulanamayan ALS hastalığında, hastalar yakından takip edilip

Kamuoyunda "Stephen Hawking'in hastalığı" olarak bilinen, beyin, beyin sapı ve omurilikte yer alan, kasları kontrol eden motor sinir hücrelerinin (nöron) geri dönüşümsüz kaybına yol açan ilerleyici bir hastalık olan Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığın yüzde 5- 10'unda genetik geçiş söz konusu iken, geri kalan hastalarda kesin nedeni bilinmiyor ancak genetik ve çevresel faktörlerden şüpheleniliyor. 8 bine yakın ALS hastası olduğu tahmin edilen ülkemizde, her yıl yeni tanı alan hasta sayısının ise bin 500 ila 3 bin arasında değiştiği düşünülüyor.