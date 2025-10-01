Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Mevsim geçişi herkesi vuruyor! İşte bağışıklığı güçlü tutmanın sırları

Havaların bir sıcak bir soğuk gitmesi, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde vücudun yeni iklime uyum sağlamak için yoğun bir direnç savaşı verdiğini belirtiyor. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmak ise büyük önem taşıyor. Uzmanlar bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını anlattı...

İHA
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:37
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Olgun, son günlerde sıcaklık farkından dolayı vatandaşların yatağa düştüğünü ifade etti. Değişen hava sıcaklıklarına karşı Dr. Olgun, vücudun bu değişime uyum sağlamak için doğal bir direnç geliştirdiğini kaydetti. Olgun, "Vücudumuz yeni iklime uyum sağlarken hormonal dengelerimizi kullanıyor. Kortizon hormonu, tiroid hormonları devreye giriyor. Bu süreçte demir, magnezyum ve çinko gibi minerallere ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.



"ATEŞ 39-40'A ÇIKARSA SORUN VAR DEMEKTİR"
Nezle ile gribi birbirinden ayırmak gerektiğini vurgulayan Olgun, "Şu anda soğuk algınlığından kastımız nezledir. Nezle, vücudun yeni iklime adaptasyonu demektir. Grip ise virüs kaynaklı bir hastalıktır. Eğer ateş 39-40 dereceye çıkıyorsa sorun var demektir" diye konuştu.



"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"
Bağışıklık sisteminin önemine vurgu yapan Olgun, "Virüs ya da soğuk algınlığı için doğrudan bir ilaç yok. Bu nedenle bağışıklık çok önemli. Sağlıklı beslenme, vitamin ve mineral desteğiyle vücudu güçlü tutmalıyız. Kan tahliliyle demir, magnezyum ve çinko seviyelerimizi kontrol ettirmekte fayda var. Bazı kişiler soğuk algınlığını hafif burun akıntısıyla atlatıyor. Bağışıklığı zayıf olanlar ise ağır geçirerek yatağa düşüyor" diyerek sözlerini tamamladı.