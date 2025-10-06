Mevsim geçişleri ruh sağlığınızı bozabilir! İşte risk grubundakiler…

Mevsim geçişleri yalnızca doğayı değil, insan ruhunu da derinden etkiliyor. İlkbaharın gelişiyle pek çok kişi canlılık ve umut hissederken, bazı bireylerde ise tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Psikolog Dilara Dalyan, halk arasında 'bahar depresyonu' olarak bilinen mevsimsel depresyonun, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ciddi bir durum olduğuna dikkat çekti.

Psikolog Dalyan, "Bazı kişilerde baharın gelişi neşe ve canlılık yerine yorgunluk, ağırlık ve karamsarlık duygularına yol açabilir. Bu durum klinik olarak mevsimsel duygudurum bozukluğunun bir türü olarak kabul edilir ve sanılandan çok daha yaygındır" diye konuştu.