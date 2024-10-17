Mevsimsel gribin önüne geçmenin en etkili yolu! Profesör açıkladı: "Bunlara dikkat etmek hastalıklardan koruyacaktır."

Havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte acillere gelen vatandaşlara uyarılarda bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "Maske mesafe, temizlik bizi sadece Kovid-19'dan değil bütün bulaşıcı hastalıklardan, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan koruyacaktır. Grip, nezle durumunda mümkün mertebe evde dinlenmeyle, basit ağrı kesici ilaçlarla geçebilecek hastalık olduğunu bilmeliyiz. Her grip olanın acil servise başvurması, hele hele serum, sarı serum almasının gerekli olmadığını bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasıyla toplu ve kapalı alanlarda kalmanın giderek artacağını aktaran Çakır, "Toplu ve kapalı alanlarda kalınmasıyla korunaksız hale geliyoruz, bir salgın kapıda bunu biliyoruz. Bu sene testi kırılmadan, salgın olmadan vatandaşları uyarmak istedik." dedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Çakır, kışın yavaş adımlarla geldiğini belirterek, bu mevsimde yaşanan büyük salgının henüz baş göstermediğini söyledi.

Çakır, salgın dönemlerinde acil servislerde olan yığılmanın hem diğer acil servis hizmetlerini aksattığını hem de bulaş riskinin yanı sıra salgının daha da büyüme ihtimalini hızlandırdığını vurguladı.

Bu dönemde mevsimsel grip, nezle beklendiğini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Grip, nezle durumunda mümkün mertebe evde dinlenmeyle, basit ağrı kesici ilaçlarla geçebilecek hastalık olduğunu bilmeliyiz. Her grip olanın acil servise başvurması, hele hele serum, sarı serum almasının gerekli olmadığını bilmeliyiz. Evimizde içeceğimiz ıhlamurla vücudun kaybettiği sıvıyı alıp ağrı kesiciyle 15-20 dakikaya serum gibi benzer etkiyi görüp hem hastanede bulaştan hem daha acil hastaların önüne geçmekten aynı zamanda da kalabalık ortamlarda bulaş riskini arttırmaktan korumuş olacağız. Bu nedenle mümkün mertebe evlerde gerekli tedbiri alarak bu dönemi geçirelim."