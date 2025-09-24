Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Mide ağrısı, ishal, bulantı... Hepsi bu mevsimde ortaya çıkıyor! İşte korunma yolları

Mide ağrısı, ishal, bulantı... Hepsi bu mevsimde ortaya çıkıyor! İşte korunma yolları

Yazdan sonbahara geçişle birlikte hava sıcaklıklarındaki değişim ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Uzmanlara göre bu dönemde mide ağrısı, ishal ve bulantı gibi şikayetler oldukça sık görülüyor. Peki, sonbahar hastalıklarından korunmak için neler yapılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2025 16:50
ABONE OL
MİDE AĞRISI, İSHAL, BULANTI... HEPSİ BU MEVSİMDE ORTAYA ÇIKIYOR! İŞTE KORUNMA YOLLARI

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Bu mevsimsel geçiş sürecinde mide ve bağırsak hastalıkları daha sık görülüyor. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, özellikle reflü, gastrit, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve gastroenterit gibi sorunlara karşı vatandaşları uyardı.


Dr. Bilgen, "Eylül ayı, tatil sonrası düzensiz beslenmenin ve sıcak-soğuk hava değişimlerinin etkisiyle sindirim sistemi şikâyetlerinin arttığı bir dönemdir. Asitli içeceklerden, aşırı yağlı yiyeceklerden ve hijyenik koşullarda saklanmamış gıdalardan uzak durmak çok önemli" dedi.


Dr. Bilgen, özellikle okul döneminin başlamasıyla çocuklarda mide ağrıları ve bağırsak enfeksiyonlarının arttığını belirterek, el hijyeni, düzenli ve sağlıklı öğünler ve bol sıvı tüketimi gibi önlemlere dikkat çekti.


İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, "Mevsim geçişlerinde sağlığı korumak için bağışıklık sistemini güçlendirmek, taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek ve paketli-hazır gıda tüketimini azaltmak gerekiyor. Karın ağrısı, ateş, ishal veya bulantı gibi şikayetlerin devam etmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı" diye konuştu.