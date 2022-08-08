Mide bulantısına kesin çözüm! Özellikle anne adayları dikkat...

"Hyperemezis Gravidarum" olarak bilinen ve hamilelikte ortaya çıkan aşırı bulantı ve kusma isteği, anne adayları için bu dönemin en zor etkilerinden biridir. Bu sorun çoğunlukla gebelikteki ilk 3 aylık dönemde görülmektedir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hamileliğe bağlı olarak yükselen hormonların aşırı tepkiye neden olduğu ve hastalığın ortaya çıkmasında duygusal faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Anne adayının beslenme planını olumsuz etkileyen mide bulantısı hissi ve kusma durumuna bağlı kilo kaybının yaşanması, belirli bir süre için yatarak tedaviyi de gerektirebilir. Sıcaklarla birlikte gelen iştahsızlık ve uzun süre aç mide de bu bulantıları tetikleyebilir. Buna göre özellikle yaz gebeliklerinde aşağıdaki önlemlerle mide bulantısı en aza indirilebilir: