Mide yanmasına kesin çözüm! Bu basit ipucu her şeyi değiştiriyor: Her bir lokmayı...

Mide yanması, mide asidinin boğaza kadar gitmesi sonucunda ortaya çıkabilir ve bu da göğüs bölgesinde yanma hissine neden olabilir. Çok fazla yemek yemek, yağlı yiyecekler tüketmek, stres, ilaç kullanmak, hamile olmak, fazla kilolu olmak ya da bazı hastalık türleri gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bunu önlemek için ise deneyebileceğiniz birkaç şey bulunuyor…