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Mide yanmasına kesin çözüm! Bu basit ipucu her şeyi değiştiriyor: Her bir lokmayı...

Pek çok insan, mide yanması şikayetiyle günlük yaşam kalitelerinin ne denli düştüğünden şikayetçi. Fakat bu durum, özellikle beslenme sistemiyle iç içe bir faktör. Bu nedenle neler yediğinizin yanı sıra günlük yaşamdaki kişisel deneyimleriniz de önemli. İşte mide yanması şikayetinden kurtulmanızı sağlayacak o ipucu…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:07
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Mide yanmasına kesin çözüm! Bu basit ipucu her şeyi değiştiriyor: Her bir lokmayı...

Mide yanması, mide asidinin boğaza kadar gitmesi sonucunda ortaya çıkabilir ve bu da göğüs bölgesinde yanma hissine neden olabilir. Çok fazla yemek yemek, yağlı yiyecekler tüketmek, stres, ilaç kullanmak, hamile olmak, fazla kilolu olmak ya da bazı hastalık türleri gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bunu önlemek için ise deneyebileceğiniz birkaç şey bulunuyor…

BAZI YİYECEKLERİ TÜKETMEKTEN KAÇININ

Kızartılmış yiyeceklerin yanı sıra krema, tereyağı gibi yoğun yağ içerisine sahip besinler de mide yanmasının en önemli sebeplerinden biri. Cips, şarküteri ürünleri, peynir ve yağlı etler, mide yanmasının tetikleyicileri arasında bulunuyor.

DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Gün boyunca düzenli ve dengeli bir yemek yeme sistemi, mide yanması dışında ülserden gastrite birçok mide problemleriyle baş etmenizin çözümü haline geliyor. Bir yemek günlüğü tutmak, bu noktada oldukça faydalı olabilecek etkenler arasında yer alıyor.

ACELE ETMEYİ BIRAKIN

Yoğun stres ve çok hızlı yemek tüketmek, sindirim sisteminde zorlanmaya neden olması sonucunda midede yanma ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle yavaş ve sakin yemek yemenin yanı sıra her lokmayı çiğneyerek yutmak, mide ağrılarının ve yanmasının önüne geçmenizi sağlıyor.

LİF TÜKETMEYİ UNUTMAYIN

Lif açısından bir beslenme sistemi, yiyeceklerin tadını çıkarmayı da kolaylaştırıyor. Lif, mide hareketliliğini iyileştirerek yiyeceklerin sindirimini de kolaylaştırır. Bu sayede yediğiniz besinlerin mide yüzeyinde istenmeyen ağrı, yanma gibi sorunlara neden olmadan kısa sürede sindirilmesine yardımcı olur.

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