Midenizdeki bu hisse dikkat! Beklenmeyen kanamaların sinyali olabilir

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Harmancı, atrofik gastrit belirtilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Harmancı, atrofik gastritin, "gastrit" teriminin altında bulunan alt bir tür olduğunu belirterek, yüksek doz ağrı kesici ile oluşan akut gastrit tablosunun çok şiddetli mide ağrısı, yanma, ekşime ve hatta ülser ve kanamalarla kendisini belli ettiğini aktardı.

Atrofik gastrit olarak adlandırılan ve midenin iç doku katmanında incelme ile seyreden durumda ise mide salgılarının bozulmasıyla uzun vadede gelişen ve hastanın kanıksayarak artık anormal saymadığı bazı klinik bulguların saptanabildiğini vurgulayan Harmancı, sadece sindirim problemlerinin atrofik gastrit belirtisi olmadığına işaret etti.

Harmancı, "Pek çok kişi halsizlik, yorgunluk, dalgınlık, unutkanlık, uyku problemleri, psikiyatrik sorunlar ve hatta sinir problemleri gibi şikayetler ile pek çok dahili branşa gitmekte ve yapılan tetkikler neticesinde demir, folik asit ve B12 eksikliği tanısı aldıktan sonra bu eksikliklerin araştırılması amacı ile bölümümüze yönlendirildiği zaman tanı almaktadır." ifadelerini kullandı.