Migren sandığı ağrı sonu oldu! Kanserin bu belirtileri erken teşhis için önem taşıyor...

Vaka raporuna göre kadının gözüne kadar yayılan rektum kanseri bulunuyordu.
Vaka çalışması yazarları, bunun "son derece nadir" bir vaka olduğunu baştan vurgulamaktadır. Ancak 48 yaşındaki kadın, başlangıçta tekrarlayan şiddetli baş ağrıları ve bilinen kanser öyküsü olmayan yeni başlayan kabızlık şikayetleri ile başvurdu.
Son birkaç aydır ise "zonklayan" baş ağrıları yaşıyordu. Bu baş ağrıları, güçlü kokular ve parfümler sayesinde ise daha da kötüleşiyordu.
Birinci basamak doktoru, migren olduğu düşünülen bu baş ağrılarını kontrol altına almak amacıyla migreni önlemek için yaygın olarak kullanılan bir ilaç ile başladı. Ancak bu tedavi etkili olmadı.
Semptomlarında düzelme olmayınca şiddetli baş ağrısı ile hasta tekrar acil servise başvurdu. Bu baş ağrısının doğası da önceki baş ağrılarına benziyordu. Ancak bu sefer baş ağrısı, sağ göz kapağı şişmesi, bulanık görme ve siyah uçuşan cisimler gibi şikayetleri de bulunuyordu.
Dikkatli tanı muayenesi, görüntüleme ve biyopsilerden sonra, birincil rektal karsinomdan orbital metastaz veya gözünün etrafındaki dokulara yayılmış rektum kanseri teşhisi kondu.
Kemoterapi ve radyasyon tedavisine başlandı. Kemoterapi ve radyasyon tedavisinin başlamasından yaklaşık yedi ay sonra hasta ise maalesef kanserle savaşını kaybetti. Vaka raporu yazarları, "4. evre rektal karsinomun kötü prognozu göz önüne alındığında bu sonuç kaçınılmazdı" diyor.
KANSERİN DAHA YAYGIN İŞARETLERİ
Bağırsak veya rektum kanseri olarak da bilinen kolorektal kanserli hastaların yaklaşık yüzde 20'sinin tanı konuşduğunda yayılmış kansere sahip olduğu tahmin edilmektedir.
Bu, hastaların çoğunluğunun tanı noktasında daha umut verici bir öngörüye sahip olduğu anlamına gelir. Kanseri gelişiminin erken döneminde yakalamak, hayatta kalma şansını büyük ölçüde artırır.
Üç hafta veya daha uzun süredir bağırsak kanseri semptomlarından herhangi birine sahipseniz, bir pratisyen hekime görünmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.
Bağırsak kanserinin belirtileri hafif olabilir ve sizi kötü hissettirmeyebilir. Doktorlara göre, bağırsak kanseri olan kişilerin yüzde 90'ından fazlası aşağıdaki semptom kombinasyonlarından birine sahiptir:
Sağlık kuruluşları, "Daha sert veya daha seyrek tuvalete çıkmak, nadiren de olsa ciddi bağırsak rahatsızlıklarından kaynaklanabilir" diye belirtiyor.
YAPILMASI GEREKENLER
Sağlık kuruluşları şöyle açıklıyor: "Bir pratisyen hekimi ilk gördüğünüzde, belirtilerinizi ve ailenizde bağırsak kanseri öyküsü olup olmadığını soracaklar. Genellikle dijital rektal muayene (DRE) olarak bilinen rektumun basit bir muayenesini yaparlar ve karnınızı (karın) incelerler. Bu, karnınızda veya rektumda herhangi bir yumru olup olmadığını kontrol etmenin etkili bir yoludur.