Migren sandığı ağrı sonu oldu! Kanserin bu belirtileri erken teşhis için önem taşıyor...

Vaka çalışması yazarları, bunun "son derece nadir" bir vaka olduğunu baştan vurgulamaktadır. Ancak 48 yaşındaki kadın, başlangıçta tekrarlayan şiddetli baş ağrıları ve bilinen kanser öyküsü olmayan yeni başlayan kabızlık şikayetleri ile başvurdu.

Son birkaç aydır ise "zonklayan" baş ağrıları yaşıyordu. Bu baş ağrıları, güçlü kokular ve parfümler sayesinde ise daha da kötüleşiyordu.

Birinci basamak doktoru, migren olduğu düşünülen bu baş ağrılarını kontrol altına almak amacıyla migreni önlemek için yaygın olarak kullanılan bir ilaç ile başladı. Ancak bu tedavi etkili olmadı.