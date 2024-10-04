Mışıl mışıl uyumanın sırrı! Yatağa girmeden birkaç saat önce...

Uykusuzluğun kısaca tanımını yapan Uzm. Dr. Polat, 'Uykusuzluk, kişinin uykuya dalmasında, uykuyu sürdürmesinde veya kaliteli uyku alabilmesinde sorun yaşamasıdır. Bu durum, kişinin uyumak için yeterli zamanı ve uygun ortamı olsa bile ortaya çıkabilir. Uykusuzluk, kişinin gün içinde günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırabilir ve kendisini uykulu hissetmesine neden olabilir. Kısa süreli uykusuzluk, kişinin stresine veya programındaki değişikliklere bağlı olarak gelişebilir. Ciddi şekilde devam eden uykusuzluk, insomnia olarak adlandırılır Üç aydan uzun süren uykusuzluk ise kronik uykusuzluk olarak adlandırılır" diye konuştu.

HANGİ YAŞTA İDEAL UYKU SÜRESİ NE KADAR?

İdeal uyku süresinden bahseden Uzm. Dr. Leyla Polat, şu bilgileri paylaştı:

"Bir bebeğin her gün 17 saate kadar uykuya ihtiyacı olabilirken, daha yaşlı bir yetişkin bir gecede sadece 7 saat uyuyabilir. Fakat genel olarak ideal kabul edilen uyku süreleri şunlardır: 0-3 ay: 14-17 saat, 4-11 ay: 12-16 saat, 1-2 yaş: 11-14 saat, 3-5 yaş: 10-13 saat, 6-12 yaş: 9-12 saat, 13-18 yaş: 8-10 saat, 18-64 yaş: 7-9 saat, 65 yaş ve üstü: 7-8 saat."

'STRES, UYKUSUZLUĞA YOL AÇABİLİR'

Uykusuzluğun sebeplerine değinen Uzm. Dr. Leyla Polat, "Stres, vücutta kaliteli uykuya engel olan bir reaksiyona neden olabilir. Vücudun strese verdiği fiziksel ve zihinsel tepki, aşırı uyarılmaya katkıda bulunur ve uykusuzluğu getirebilir. Vücudun sirkadiyen ritmi olarak bilinen iç saati, gece ve gündüzün günlük düzenini ifade eder. Bu ritim bozulduğunda kişide uykusuzluk oluşabilir. Vardiyalı çalışma, bir kişinin gece boyunca çalışmasını ve gündüz uyumasını gerektirebilir ve uyku düzeninin bozulması problemleri yanında getirir. Anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı problemleri sıklıkla ciddi uyku sorunlarına yol açar. Fakat aynı zamanda uykusuzluğun ruh hali ve kaygı bozukluklarını şiddetlendirebileceği de göz ardı edilemez" şeklinde konuştu.