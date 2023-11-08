MS hastalarına ilaçsız ağrı kesici yöntem! "Biyonik giysi"

Kılınç, "Hem araştırmacılar hem de sağlık politika belirleyicilerinin öngördüğü şu; gelecek 10 yıl içerisinde giydiğimiz kıyafetler mutlaka bize sağlık verisi verecek. Kimisi solunum kontrolümüzle ilgili bilgi verirken, kimisi ateşimizi ölçecek kimisi de tedavi edecek. Bu anlamda dünyada yoğun bir yarış var, kıyafetlerle ilgili teknolojik çalışmalar devam ediyor." dedi.

- Elektrik akımlarıyla hastadaki kasılmaların azaltılması amaçlanıyor

Prof. Dr. Kılınç, bu kapsamda "biyonik giysi" veya "teknolojik giysi" olarak da adlandırılan, yeni bir giyilebilir teknoloji ürününe yönelik klinik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an 'mollii suit' isimli, giyilebilir teknoloji ürünü bir cihazın klinik çalışmalarını fakültemizde sürdürüyoruz. Eşofman altı ve üstü gibi düşünebileceğiniz normal bir kıyafet bu, içerisinde elektrotlar var. Hastalarımızın klinik değerlendirmelerini cihaza giriyoruz, sonrasında ise cihaz kendi kendine hangi kaslara ne kadar akım vermesi gerektiğini tespit edip, uyguluyor. Bu esnada hasta sadece yatar pozisyonda dinleniyor. Burada amaç cihazın gönderdiği elektrik akımlarıyla hastadaki kasılmaların azaltılmasını sağlamak."