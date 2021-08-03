Mucize içecek! Kanser riskini düşürüyor, beyninizi koruyor

Tüm çeşitleriyle çay, sahip olabileceğiniz en sağlıklı içeceklerden biri. Aslında, suyun yanı sıra, dünya çapında en çok tüketilen ikinci içecektir ve sayısız faydalarıyla biliniyor. Özellikle yeşil çay ise bu konuda birçok faydasıyla öne çıkıyor. Tüm dünyaya yayılmış olan bu çaydan, herkesin öğününe bir fincan eklemesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:37 ABONE OL PAYLAŞ

Yeşil çay birçok kültürde kafein nedeniyle düzenli olarak bir uyanma yolu olarak kullanılsa da, düzenli tüketicilerinin çoğunun bilmediği birkaç sağlık yararı daha vardır. Sağlığınız için ihtiyacınız olan birçok yararı barındıran bu çayı, günde bir kez tüketerek bedeninizde büyük etkiler oluşturabilirsiniz. İşte yeşil çayın faydaları....

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR BioFactors dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün yeşil çay içen katılımcılar, "kanser insidansında nispi risk azalması" gösterdi. Aynı araştırmaya göre yeşil çay içmek de kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeşil çayı rutininize eklemeyi planlıyorsanız, demlemek için vakit kaybetmek yerine, içmeye hazır olduğunuzda buzdolabınızda bulundurmak üzere bir sürahi şekersiz buzlu yeşil çay yapabilirsiniz.

KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR Genellikle biri kilo vermek istediğinde, sağlıksız yiyecekleri yemeyi bırakır ve düzenli olarak egzersiz yapar. Ancak birkaç kilo vermek isteyen herkesin atması gereken başka bir adım daha vardır: günde birkaç fincan yeşil çay içmek. Bağırsak sağlığı bilimcisi Sofia Popov, "Yeşil çay güçlü bir kilo vermeye yardımcıdır" diyor. "Polifenoller açısından zengin, günde birkaç fincan yeşil çay içmek metabolizmayı hızlandırır ve önemli kilo kaybını kolaylaştırır" diyerek kilo vermek isteyen kişilere önemli bir ipucu veriyor. BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR Beslenme uzmanı olan Heather Hanks'e göre beynimizin sağlıklı olmasını sağlamanın bir yolu da çay içmektir. Hanks, "Yeşil çay, ruh halini stabilize etmeye ve daha iyi konsantre olmanıza yardımcı olan l-theanine adlı bir amino asit içerir" diyor. Phytomedicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, yeşil çay içmenin kaygıyı azalttığı, hafıza ve dikkat üzerindeki faydaları ve daha verimli beyin fonksiyonu ile ilişkilendirdi. Bu nedenle, kendinizi gegin hissediyorsanız veya odaklanamıyorsanız, zihinsel sağlığınızı yeniden dengelemenize yardımcı olması için bir fincan yeşil çay içmeyi deneyin.