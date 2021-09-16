Mutsuzluk ve stres obezite hastalığına sebep oluyor!

Aklınızı meşgul, sizi mutsuz eden bir sorun varken, gece uykunuz kalitesizleşiyor ve sık sık bölünüyorsa, uyku süreniz kısalıyorsa; Tokluk hissi sağlayan Leptin Hormonunuzun seviyesi düştüğünden stresli döneminizde gün içinde daha aç hissederek kendinizi yemeğe yönelmiş buluyor olabilirsiniz .

Ayrıca Uykusuzluk gibi vücutta stres yaratan bazı durumlar, "Kortizon Hormonu" seviyesini yükselterek, iştahın artmasına neden oluyor.

YETERSİZ UYKU ŞEKER HASTALIĞINA DA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Yetersiz uyku, vücudumuzun insülin direncinin artmasına ve şeker metabolizmamızın bozulmasına yol açıyor. İnsülin direncinin artması, daha fazla insülin salgılamaya yöneltip, kanda varolan şeker oranımızı arttırıyor. Bu durum pankreastan daha fazla insülin sentezlenmesini tetikleyip devamında Tip-2 diyabet hastası olmaya neden olabiliyor. Salgılanan bu yüksek miktardaki insülin de özellikle göbek bölgesinde yağlanmaya neden oluyor.

Yapılan çalışmalar, günde 5 saatten daha az uyuyan kişilerin Şeker Hastalığına yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma da İnsülin Direnci ile Uyku Apnesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Uyku Apnesi, uyku esnasında solunumun, nefes alıp vermenin belli süre durması ve beraberinde kişinin sık sık uyanmasına ve kalitesiz uyku İle sonuçlanan bir sorundur.

Bu araştırma göstermiştir ki uyku apnesi yaşayan bu kişilerin tip 2 diyabet için yatkınlığı artmaktadır.

Bir kısır döngü olarak uyku apnesi, uyku bozukluğuna sebep olup gün içinde daha fazla yemeyi tetikliyor; kişi daha kilolu olduğunda da gece uykuları bozulup daha kalitesiz uyuyor. Bu durum kişileri diyabete yatkın hale getirirken, insülin direnci artışı da kilo alımına neden oluyor.

Yapılan bu araştırmalar ile de ortaya konduğu gibi az uyumak, hormonal dengeyi alt üst ediyor. Kişiyi sürekli yemek yemeye itiyor, obeziteye davetiye çıkarıyor. Ayrıca kalitesiz bir uykunun devamındaki günde kişinin yorgun hissedip daha az hareket etmesi ve egzersiz için de enerjisinin olmaması bu düşünceyi ve kilo artışını destekleyen nitelikte bir faktördür.