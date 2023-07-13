Ne kum bırakıyor ne de taş! Sancısız bir şekilde böbrek taşından kurtaran ilaç gibi şifalı içecek

Limonlu su, asidik bir içecek olması sayesinde böbrek taşının üretimini engellemesinin yanı sıra içeriğindeki C vitamini ile kolajen oluşumunu destekler ve serbest radikallere karşı adeta bir savaşçı bir şekilde vücudu tetikler. Bu sayede genel sağlığınız üzerinde birçok faydalı etkileri bulunur.
Yarım limon suyunun ve çıkan limon suyu kadar aynı oranda üzerine eklenen su ile birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz karışım, birçok soruna da çare olabiliyor, sorunları daha oluşmadan önğne geçebiliyor.
C VİTAMİNİ KAYNAĞI
Limonun zengin bir C vitamini kaynağı olduğu düşünüldüğünde, limonlu su da buna bağlı olarak en iyi kaynaklar arasında yerini alıyor ve özellikle gün içerisinde içtiğinizde cilt sağlığını desteklemesinin yanı sıra C vitamininin bağışıklığınızı güçlendiren etkilerinden de yararlanabilirsiniz.
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİREBİLİR
Sıklıkla yaşanan hazımsızlık, şişkinlik sorunlarını bir an önce ortadan kaldırmak istyiorsanız limonlu su aradığınız çare olabilir. Limon suyu, mide asidinin üretiminde oluşturduğu artış sayesinde sindirim sürecini hızlandırırken aynı zamanda sindirim enzimlerini de uyararak hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçer.
GÜN İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULAN SIVI ALIM DÜZEYİNİ ARTIRIR
Limonlu su, sağladığı C vitaminin yanı sıra günde alınması gereken en az 2 litrelik sıvı oranında da iyileşme sağlar ve böylece ihtiyaç duyduğunuz suya kolaylıkla erişebilirsiniz. Üstelik az su içen biriyseniz limonlu suyun tadını daha çekici bularak su içme oranını da artırabilirsiniz.
BAĞIŞIKLIK DÜZEYİNDE İYİLEŞME SAĞLAR
Limonlu su, C vitamini içeriği sayesinde antioksidanlar açısından zengin bir yapı sunar ve bu sayede vücuttaki bakteri ve virüslere karşı en iyi savaşçı mekanizmayı, bağışıklığı, her daim zinde tutar. Bu sayede düzenli limonlu su tüketimi, daha az hastalanmanızı sağlayabilir.
CİLTTE FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
C vitamini, cilt dokusunun elastikiyetini sağlayan kolajen üretimini destekleyerek genç bir görünümün devamlılığını sağlayabilir. Ayrıca antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı tetikleyen ve hızlandıran serbest radikallerle mücadeleyi de kolaylaştırarak yaşlanmayı oldukça yavaşlatabilir.
VÜCUTTAN TOKSİNLERİN ATILMASINI KOLAYLAŞTIRIR
Limonlu su, idrar söktürücü etkisiyle böbreklerin daha etkin çalışmasını sağlarken aynı zamanda vücutta zararlı olabilecek toksinlerin atılmasını da kolaylaştırabilir.
ZAYIFLAMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİR
Gün içerisinde veya sabahları uyandığınızda limonlu su tüketmek, ihtiyaç duyduğunuz sıvı alımıyla birlikte yağ yakma hızınızda da artış sağlayarak kilo verme sürecini kolaylaştırabilir.
BÖBREK TAŞI VE KUM OLUŞUMUNU ÖNLEYEBİLİR
Şiddetli ağrılara neden olan böbrek taşları, bazı minerallerin çözünmesinin yavaşlaması sonucu birikmesiyle meydana geliyor. Bu çözünmeyi artırmak için içilen limonlu su, böbrek taşı birikiminin önüne geçebilir.