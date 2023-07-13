Ne kum bırakıyor ne de taş! Sancısız bir şekilde böbrek taşından kurtaran ilaç gibi şifalı içecek

Böbrekler, tüm vücudun adeta filtresi gibi işlev gören en önemli organların başında geliyor. Fakat çevresel faktörler, doğru beslenmeme gibi sebeplerle böbreklerin çalışma düzeninde sorunlar ortaya çıkabilir, çeşitli birikintiler sonucunda ise; kum veya taş gibi sorunlarla acı verici şekilde sonuçlanabilir. Fakat bunu önlemek için yapabileceğiniz basit bir karışım bulunuyor…

Giriş Tarihi: 13.07.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:12 PAYLAŞ ABONE OL

Limonlu su, asidik bir içecek olması sayesinde böbrek taşının üretimini engellemesinin yanı sıra içeriğindeki C vitamini ile kolajen oluşumunu destekler ve serbest radikallere karşı adeta bir savaşçı bir şekilde vücudu tetikler. Bu sayede genel sağlığınız üzerinde birçok faydalı etkileri bulunur. Yarım limon suyunun ve çıkan limon suyu kadar aynı oranda üzerine eklenen su ile birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz karışım, birçok soruna da çare olabiliyor, sorunları daha oluşmadan önğne geçebiliyor.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI Limonun zengin bir C vitamini kaynağı olduğu düşünüldüğünde, limonlu su da buna bağlı olarak en iyi kaynaklar arasında yerini alıyor ve özellikle gün içerisinde içtiğinizde cilt sağlığını desteklemesinin yanı sıra C vitamininin bağışıklığınızı güçlendiren etkilerinden de yararlanabilirsiniz. SİNDİRİMİ İYİLEŞTİREBİLİR Sıklıkla yaşanan hazımsızlık, şişkinlik sorunlarını bir an önce ortadan kaldırmak istyiorsanız limonlu su aradığınız çare olabilir. Limon suyu, mide asidinin üretiminde oluşturduğu artış sayesinde sindirim sürecini hızlandırırken aynı zamanda sindirim enzimlerini de uyararak hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçer.