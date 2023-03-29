Obezite ameliyatı olanlarda oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler! Mutlaka bu ayrım yapılmalı...

Cerrahi sonrasında beslenme biçiminin de farklı olduğunu anlatan Karabacak, özellikle ramazan ayında oruç tutmak isteyenlerin mutlaka hekimini bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Karabacak, obezitesi bulunanlarda sağlığın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için uzmanlarca önerilen beslenme şeklinden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Karabacak, obezite cerrahisi olanlara özellikle erken dönemde sık sık ara öğün planlaması yapıldığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Oruç tutmak isteyen obezite cerrahisi gören hastalar, bu dönemde sık beslenemeyeceği ve su içemeyeceğinden sorun yaşayabilirler. Susuzluğa bağlı böbrek bozuklukları geçirebilir, beslenme eksikliğine bağlı protein, vitamin ile ilgili sorun yaşayabilir. Bu nedenle, obezite cerrahisi görenlerde erken dönem olarak belirtilen ilk 24 ay içinde oruç tutulmasını önermiyoruz.

Obezite cerrahisi geçirmiş ve üzerinden 24 ay geçen hastalar ise operasyonu yapan cerrah ve diyetisyen ile görüşüldükten, genel tahlilleri yapıldıktan sonra oruç tutabilir."