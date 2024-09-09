Obeziteye neden oluyor! Uzman uyardı: “Aileler çocukların beslenme çantalarına bunları koymamalı…”

Evde kahvaltı alışkanlığının önemli olduğunu vurgulayan Arslan, ayrıca kahvaltının okul başarısını etkilediğinin altını çizdi. Okula yaptıkları beslenme saatinin ara öğün olduğunu ifade ederek ne tür besinleri tüketmeleri gerektiğini anlattı.



ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİYLE OKULDA DA MÜCADELE EDELİM

Beslenme listesinde yer alan yiyecekler dışında çantada; sucuk, salam, sosis, döner, kızartma gibi kokulu besinler ile cips, gofret gibi paketli ürünler olmaması gerektiğini belirten Arslan, "Mevsim meyvelerini soyulmuş ve kesilmiş olarak beslenmeye koyalım. Herkesin evinde olabilecek meyveler olması konusunda hassas davranalım. Hazır meyve suyu almayalım. Onun yerine evde sıkıp koyalım ya da süt, ayran tercih edelim. Hiçbir şey olmazsa meyvenin kendisini ekleyelim. İsteğe bağlı az miktarda kabuksuz kuru yemiş de ilave edebiliriz. Çağımızın sorunu çocukluk çağı obezitesiyle okulda da mücadele etmeye devam edelim. Obeziteye neden olabilecek yüksek şekerli, tuzlu paketli ürünlere, asitli içeceklere çocukların mesafeli kalması gerektiğini bu yaşlarda aktarabilmeliyiz. Tüm bu ilkelere bağlı kalarak sağlıklı, okul başarısı yüksek, yeterli ve dengeli beslenen bir nesil yetiştirmeyi hedeflemeliyiz" diye konuştu.





SU, BÜYÜME- GELİŞME AKTİVİTELERİ İÇİN GEREKLİ

Suyun yeri dolmaz hayati bir sıvı olduğunu vurgulayan Arslan, "Dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında etkin olduğu gibi vücudumuzdan atıkların uzaklaştırılmasını da sağlar. Derslerde odaklanmayı artırır. Büyüme-gelişme aktiviteleri için gereklidir. Bu bakış açısıyla 'Su hayattır' kavramı doğrudur. Bununla birlikte temizlik de okul hayatında son derece önemlidir. Beslenme çantasının temizliği günlük yapılmalıdır. Beslenme çantasında mutlaka örtü ve ıslak mendil bulunmalıdır. Gerektiğinde çatal eklenebilir ancak bıçak gibi kesici malzemeler kesinlikle bulundurulmamalıdır" dedi.