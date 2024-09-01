Öğrenciler için yeni dönem başlıyor! Kaygı bozukluklarına karşı uzmandan uyarı: Bunu yapmayın...

Çiftçi, çocukların 3 aylık tatil sürecinden çıktığını hatırlatarak, "Çocukların bu süre içerisinde uyuma saatinden kalkma saatine kadar belli bir düzenleri olmuyordu. Okul dönemi itibariyle belli rutinler de yeniden hayatlarına giriyor. Bir haftalık süre içerisinde bunu düzene sokmalıyız. Kahvaltı rutinlerini birlikte yapmalısınız. Kitap okuma alışkanlıklarını yeniden hatırlatabiliriz." açıklamasını yaptı.

Çocukların okula başladıktan sonraki dönemlerde kaygılarının da oluşabileceğini kaydeden Çiftçi, velilerin çocuklara okulun güvenli bir ortam olduğunu, duygusal olarak bir takım sıkıntılar yaşayabileceklerini ancak, okulun da bir ev ortamı olduğunu hatırlamaları gerektiğine vurgu yaptı.