Öksürük yaşayanlarda akciğer kanseri riski! İlk yapılması gereken...



Patolojik tanı önemlidir

Patolojik tanının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Elbeyli, "Akciğer kanserinden şüphe söz konusu ise temel amaç öncelikle histo-patolojik tanı koymak olmalıdır. Daha sonraki aşama hastalığın evresini belirlemek ve bu evreleme planlamasından sonra da tedavi modellerini değerlendirmek ve karar vermek gerekir" diye konuştu.



Tedavi yöntemleri

"Tıpta hastalık yok hasta vardır. Yani her hasta ayrı ayrı değerlendirilmeli ve ona göre yol almalıdır. Akciğerde kötü huylu bir sorun saptandığında, eğer yapılabiliyor ise birinci öncelik cerrahi tedavidir" diyen Prof. Dr. Elbeyli, şunları kaydetti: