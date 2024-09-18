Okula giden çocuklara bu kıyafetleri giydirmeyin! Sağlık problemlerine yol açabilir...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, okulda kıyafet ve ayakkabı seçimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu. Okula giden çocukların yaklaşık 6-8 saati okulda geçirdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çebi, "Dolayısıyla rahat, vücuda yapışmayan, kolay hareket etmeyi sağlayan, hava alan pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Çocuklar hava değişimlerine karşı ince ve kat kat giydirilmeli; kalın, hava almayan tek kat kıyafetlerden sakınılmalıdır" diye konuştu.





"SANDALETLER VE SPOR AYAKKABILAR TERCİH EDİLEBİLİR"

Okul çağı çocuklarında ayakkabıların sağlığı kadar biçiminin de önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çebi, "Sandaletler, spor ayakkabılar, tırmanma ayakkabıları gibi seçimler yapılabilir. Bu ayakkabıların esnek, iyi havalanan şekilde seçilerek amaca uygun kullanılması uygundur" ifadelerini kullandı.





"NUMARA OLARAK 0.5 İLA 1 NUMARA BÜYÜK AYAKKABILAR TERCİH EDİLEBİLİR"

Ayakkabı seçiminde tabanın da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Çebi, "Numara olarak 0.5 ila 1 numara büyük ayakkabılar tercih edilebilir. Ayakkabının dar ve parmak uçlarının ayakkabı ucuyla mesafesi parmak şekil bozukluğu, tırnak batması gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bağcıklı ayakkabılar, bağı çözüldüğünde düşme tehlikesi oluşturabilir. Ayakkabının giyilmesi ve çıkarılması gereken durumlarda ise kolaylık açısından cırt cırtlı ayakkabılar kullanım kolaylığı sağlayabilir" şeklinde konuştu.