Okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam dönemi başladı!

"ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI ENERJİYİ YAKACAKLARI BİR OKUL KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK NİYETİNDEYİZ"

Garip, bu program dahilinde okullarda önemli gün ve haftalarda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin de Dünya Obezite Günü olduğunu belirterek, "Bu çerçevede fiziksel aktiviteyle ilgili pilot okullarımızda çalışmalar sürdürülmekte. Beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde aktiviteler yaptırılarak öğrencilerin özellikle aldıkları enerjiyi yakacakları bir okul kültürü oluşturmak niyetindeyiz. Çünkü obezite, aldığınız enerjinin yakılamaması neticesinde yağ olarak depolanması ve buna bağlı olarak da gelecek yıllarda diyabet, kalp damar hastalıkları gibi birtakım kronik hastalıkların oluşmasına neden olmakta." ifadelerini kullandı.

Öğrenci, öğretmen, okul çalışanı ve velilere yönelik, gıda okuryazarlığı, gıda israfı, güvenilir gıda ve sağlıklı menü konularında farkındalık ve eğitim çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Garip, şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz dönem itibarıyla 56 bin 501 öğrencimiz beslenmeyle ilgili eğitim almış. Okul çalışanı ve öğretmenlerimizin sayısı ise 4 bin 41, İstanbul genelinde. 19 bin 230 velimize bu kapsamda eğitim sunmuşuz. Gıda okuryazarlığı yine Bakanlığımızın ve bizlerin bu anlamda çok önemsediği bir çalışma. Bu konu çerçevesinde 38 bin 755 öğrencimiz eğitim almış. 33 bin 39 öğretmen ve okul çalışanına yine eğitim verilmiş. Velilerimize yönelik gıda okuryazarlığı eğitimi sayımız da 16 bin 498. Fiziksel aktiviteyle ilgili de 59 bin 501 öğrencimize eğitim yapılmış. 3 bin 749 öğretmenimiz de bu eğitimlerde yerini almış."