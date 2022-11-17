Öldürücü kalp krizinden önce ortaya çıkan 3 belirti! 1 ay önce belirmeye başlıyor...

"Maalesef, hastanede kaldıktan sonraki dört hafta içinde, birincil neden olarak kalp krizi kaydedilmeyen kişilerde, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırıldıktan sonra meydana gelenlerle neredeyse aynı sayıda kalp krizinden ölüm meydana geliyor." Yazarlar, kalp krizinden daha fazla ölümün önlenebilmesi için bu sonuçların nedenlerini belirlemek için daha ayrıntılı araştırma yapılması gerektiğini söylediler. Yine School of Public Health at Imperial'dan Profesör Majid Ezzati şunları söyledi: "Bu işaretlerin neden gözden kaçtığını henüz söyleyemiyoruz. Bu nedenle önerilerde bulunmak için daha ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. Bu sağlık profesyonelleri için güncellenmiş rehberlik, klinik kültürdeki değişiklikler veya doktorlara hastaları incelemek ve önceki kayıtlarına bakmak için daha fazla zaman tanımak gibi yöntemleri de içermelidir.

"Şimdi sorduğumuz şey, mevcut bilgiler kullanılarak keşfedilebilecekleri yerlerde bazı semptomlar gözden kaçıyorsa, hasta şikayetlerinin nasıl organize edilmesi ve vefat etmeden önce müdahale edilebilecek hastalara nasıl müdahale edileceğinin keşfedilmesi gerektiğidir." Imperial's School of Public Health'dan çalışmanın ortak yazar Profesör Paul Elliott ise şunları ekledi: "Hastaneye giren ancak kalp krizi teşhisi konmayan kişiler için bu bulgulara ek olarak, hastaneye asla ulaşamayan insanlarda da kalp krizinden ölümler hala çok sayıda oluyor. Bu, önlemenin yanı sıra daha iyi teşhis ve tedaviye sürekli vurgu yapılmasının da önemini göstermektedir."