Öldürücü kalp krizinden önce ortaya çıkan 3 belirti! 1 ay önce belirmeye başlıyor...

Endişe verici bulgu, kalp krizinden kaynaklanan altı ölümden birinde uyarı işaretlerinin gözden kaçmış olabileceğini öne süren bir çalışmadan çıktı.
Bu çalışmada araştırmacılar, 2006 ile 2010 yılları arasında İngiltere'de kalp krizi geçirdiği kaydeden 446.744 kişinin kayıtlarının yanı sıra 135.950 kalp krizi nedeniyle vefat eden kişinin hastaneye yatış geçmişini incelediler. Kayıtlarda, kalp krizinden ölen hastaların son dört hafta içinde hastaneye yatıp yatmadığı, yatmışsa ana nedene ek olarak kalp krizi belirtilerinin ana başvuru nedeni (birincil tanı) olarak kaydedilip kaydedilmediği incelediler.
Kalp krizinden ölen 135.950 hastanın yaklaşık yarısı önceki dört hafta içinde hastaneye yatmadan vefat ederken ve yaklaşık yarısı ise hastaneye kaldırıldıktan sonraki dört hafta içinde vefat etmiştir. Kalp krizinden ölen hastaların 21.677'si (yüzde 16 veya altıda biri) önceki dört hafta içinde hastaneye kaldırılmıştır, ancak hastane kayıtlarında kalp krizi semptomlarından bahsedilmemektedir.
Yazarlar, bu hastalardan bazılarında ölümden bir ay önceki sürecinde görülen bayılma, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirli semptomlar olduğunu, ancak doktorların bunların yaklaşmakta olan ölümcül bir hastalığa işaret etme olasılığının farkında olmayabileceklerini söylediler. Çünkü kalpte belirgin bir hasar olmadığı için doktorların bu durumu kalp krizine bağlayamıyorlardı.
Bu sonuçlar, yaklaşmakta olan ölümcül kalp krizinin olası belirtilerinin gözden kaçmış olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar ayrıca, kalp krizi ile başvuran tüm hastalardan, kalp krizi ana duruma ikincil olarak kaydedilenlerin, kayıtlarında ana durum olarak kalp krizi belirtilen hastalara göre iki ila üç kat daha fazla ölüm olasılığının olduğunu bulmuşlardır.
School of Public Health at Imperial'dan Doktor Perviz Asaria, o sırada şunları söyledi: "Biz doktorlar, hastaneye yatışların ana nedeni olduklarında kalp krizlerini tedavi etmede çok iyidirler, ancak biz ikincil kalp krizlerini tedavi etmekte veya yakın gelecekte bir kalp krizinden ölüme işaret edebilecek ince işaretler fark etmede yeterince başarılı değiliz."
"Maalesef, hastanede kaldıktan sonraki dört hafta içinde, birincil neden olarak kalp krizi kaydedilmeyen kişilerde, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırıldıktan sonra meydana gelenlerle neredeyse aynı sayıda kalp krizinden ölüm meydana geliyor."
Yazarlar, kalp krizinden daha fazla ölümün önlenebilmesi için bu sonuçların nedenlerini belirlemek için daha ayrıntılı araştırma yapılması gerektiğini söylediler. Yine School of Public Health at Imperial'dan Profesör Majid Ezzati şunları söyledi: "Bu işaretlerin neden gözden kaçtığını henüz söyleyemiyoruz. Bu nedenle önerilerde bulunmak için daha ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. Bu sağlık profesyonelleri için güncellenmiş rehberlik, klinik kültürdeki değişiklikler veya doktorlara hastaları incelemek ve önceki kayıtlarına bakmak için daha fazla zaman tanımak gibi yöntemleri de içermelidir.
"Şimdi sorduğumuz şey, mevcut bilgiler kullanılarak keşfedilebilecekleri yerlerde bazı semptomlar gözden kaçıyorsa, hasta şikayetlerinin nasıl organize edilmesi ve vefat etmeden önce müdahale edilebilecek hastalara nasıl müdahale edileceğinin keşfedilmesi gerektiğidir." Imperial's School of Public Health'dan çalışmanın ortak yazar Profesör Paul Elliott ise şunları ekledi: "Hastaneye giren ancak kalp krizi teşhisi konmayan kişiler için bu bulgulara ek olarak, hastaneye asla ulaşamayan insanlarda da kalp krizinden ölümler hala çok sayıda oluyor. Bu, önlemenin yanı sıra daha iyi teşhis ve tedaviye sürekli vurgu yapılmasının da önemini göstermektedir."
KALP KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN
Yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, kalp krizi geçirmeyi (veya başka bir kalp hastalığını) önlemenin en etkili yoludur. Kalp krizini (felç kadar) önlemeye yardımcı olmak için atabileceğiniz üç ana adım vardır.
Bunlar:
Sağlıklı bir diyet yemek, kanınızdaki LDL kolesterol seviyelerini artırdıkları için yüksek düzeyde doymuş yağ içeren gıdalardan kaçınmak anlamına gelir. LDL kolesterolünün yüksekliği ise kalp hastalığının öncüsüdür.
LDL değerlerinizi yükseltebilecek doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler arasında ise şunlar bulunuyor: