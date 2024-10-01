Ölüm oranı %88! Yaşamı cehenneme çeviren o virüs

Klinik bakımın yanı sıra enfeksiyon önleme ve kontrol malzemelerinden oluşan bir sevkiyatın hazırlandığı belirtilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti'nin "Ruanda'yı desteklemek ve bu virüsün yayılmasını hızlı ve etkili bir şekilde durdurmak için tüm kritik salgın önlemlerini hızla harekete geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.