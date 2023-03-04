Ölüm sebeplerinin başında geliyor! Ciddi bir sağlık sorunu olan bu durum...



Obezitenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, "Obezite, sadece estetik bir problem değil, aynı zamanda ciddi hastalıklara zemin hazırlayan bir sağlık sorunudur. ABD'de yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insan yaşam süresini 10-15 yıl arasında azalttığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.