7 yıl önceden ölümcül hastalık sinyalini veriyor! Gözlerinize dikkat...

Retinal görüntülemenin Parkinson hastalığından etkilenen hastaların teşhisini, ilerleyişini ve karmaşık tedavisini destekleyip desteklemediğini doğrulamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, araştırma umut veriyor.

Birmingham Üniversitesi Hastaneleri'nde göz doktoru olan Profesör Alistair Denniston ise; bu çalışmayla ilgili olarak, "Teknolojinin kullandığı, insanların göremeyeceği kadar ince işaretleri ve değişiklikleri tespit etmek için kullanılan göz verilerinin potansiyelini gösteriyor"açıklamasında bulundu.

Denniston ayrıca artık Parkinson'un çok erken belirtilerini tespit edebiliyor ve tedavi için yeni olanaklara kapı açabildiğini de dile getirdi.