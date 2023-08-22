7 yıl önceden ölümcül hastalık sinyalini veriyor! Gözlerinize dikkat...

Araştırmacılar, nörodejeneratif hastalıklar ilk belirtiler ortaya çıkmadan önce tanımlamanın yeni yollarını keşfedebileceklerini belirtiyor. Bu süreçte en ilgi duyulan konulardan biri ise; "göz taramaları"
"BÜYÜK RİSK TAŞIYAN HASTALIKLAR İÇİN UMUT VERİCİ"
Son yıllarda elde edilen verilere göre; göz taramaları Alzheimer, Multiple Skleroz (MS) ve hatta şizofreni gibi büyük risk taşıyan hastalıklar göz taraması ile çok önceden tespit edilebilir.
Neurology dergisinde yayınlanan araştırma, gözlerin Parkinson hastalığının tanıdan yedi yıl öncesine kadar tespit edilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
"ARAŞTIRMADA YAPAY ZEKA KULLANILDI"
University College Hastanesi ve Moorfields Göz Hastanesi'ndeki araştırmacılar bu buluşta yapay zekayı kullandı.
Araştırma ekibi, göz taramalarında Parkinson belirtilerini tanımlamayı başardı. Sonuçlar, sağlıklı gönüllülerden oluşan daha geniş Birleşik Krallık Biobank veri tabanı kullanılarak tekrarlandı.
"PARKİNSONU 7 YIL ÖNCEDEN TESPİT EDEBİLİR"
İki büyük, güçlü veri setine bakan bilim insanları, Parkinson hastalığının popülasyon ortalamasında nispeten düşük bir ortalamaya sahip olmasına rağmen, ince ve fark edilmesi zor belirtileri yakalayabildiler.
Ayrıca, nörodejeneratif durumu olan hastaların ölüm sonrası muayenesinde, retinanın iç nükleer katmanında (INL) farklılıklar bulunmuştur.Bu katmanların kalınlığının azalması, Parkinson hastalığına yakalanma riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.
Retinanın yüksek çözünürlüklü görüntüleri, göz kliniklerinde yaygın olarak kullanılan, optik koherens tomografi (OCT) olarak bilinen bir tür 3 boyutlu tarama da dahil olmak üzere artık göz bakımının rutin bir bölümünü oluşturuyor.
"ÇOK İNCE AYRINTILARA BAKIYOR"
Bir dakikadan daha kısa bir sürede, bir OCT taraması, retinanın milimetrenin binde biri kadar inanılmaz ayrıntılara sahip bir kesitini üretir.
UCL Oftalmoloji Enstitüsü ve Moorfields Göz Hastanesi'nden Dr. Siegfried Wagner, göz taramaları yoluyla keşfedebileceklerimiz karşısında hayrete düştüğünü dile getirdi.
Wagner, "Henüz bir kişinin Parkinson hastalığına yakalanıp yakalanmayacağını tahmin etmeye hazır olmasak da , bu yöntemin yakın zamanda hastalık riski taşıyan kişiler için bir ön tarama aracı haline gelmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.
"SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKMADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİR"
Wagner, bir dizi hastalığın belirtilerini semptomlar ortaya çıkmadan önce bulmak, gelecekte insanların bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri yapma zamanına sahip olabileceği anlamına geldiğini söyledi ve klinisyenlerin yaşamı değiştiren nörodejeneratif bozuklukların başlangıcını ve etkisini geciktirebileceği konusunda umut taşıdığını dile getirdi.
"TEDAVİSİ ZOR HASTALIKLARA KARŞI UMUT VERİCİ BİR GELİŞME"
Retinal görüntülemenin Parkinson hastalığından etkilenen hastaların teşhisini, ilerleyişini ve karmaşık tedavisini destekleyip desteklemediğini doğrulamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, araştırma umut veriyor.
Birmingham Üniversitesi Hastaneleri'nde göz doktoru olan Profesör Alistair Denniston ise; bu çalışmayla ilgili olarak, "Teknolojinin kullandığı, insanların göremeyeceği kadar ince işaretleri ve değişiklikleri tespit etmek için kullanılan göz verilerinin potansiyelini gösteriyor"açıklamasında bulundu.
Denniston ayrıca artık Parkinson'un çok erken belirtilerini tespit edebiliyor ve tedavi için yeni olanaklara kapı açabildiğini de dile getirdi.