Omicron varyantından beklenmeyen etki! Hastalığı geçirenlerin %50’sinde...



"ALZHEİMER'DA ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ. BU HASTALAR 20 YIL YAŞAYABİLİRLER"

Alzheimer teşhisinden itibaren hastaların 4 ila 8 yıl arası yaşam süreleri olduğunu belirten Dr. Emir Ruşen, erken tanı ve tedavi ile 20 yıl yaşayabilen hastaların da bulunduğunu kaydetti. Dr. Emir Ruşen, beyinde hastalığı oluşturan patolojik proteinlerin ve farklı bulguların, erken ilaç tedavisiyle beyin dokusuna verdiği zararların azaltabildiğini ve yaşam süresinin uzatılabildiğinin de altını çizdi.



"GECELERİ UYUMAZLAR"

Yakınlarının sıklıkla bu hastaların gece uyumadıklarından şikâyet ettiklerini de ifade eden Dr. Ruşen, "Buna, uyku uyanıklık döngüsünü kontrol eden beyin dokusundaki bozulma neden olur. Fiziksel aktivite azlığı, uygun olmayan ışık, gürültülü ortamlar ve gündüzleri uyumak gibi çevresel faktörler de bu durumu tetikler" diye konuştu.