Ömrünüzün sonuna kadar beyninizi koruyacak ikili! Beyni 20 yaş gençleştiriyor...

KATEŞİNLER VE RESVERATROL BÜYÜK ORANDA ETKİLİ

Kateşinler ve resveratrol, bu sinir hücrelerinde plak oluşumunu azaltmada büyük oranda etkili. Üstelik bu etkililiğinin yanı sıra, neredeyse hiç olmayan yan etkisi sayesinde başka hasarlara neden olmuyor.

Zerdeçaldan kurkumin, diyabetik ilaç Metformin ve sitikolin adı verilen bir bileşik de dahil olmak üzere test edilen diğer bileşiklerden bazıları da plakların oluşmasını engelledi.