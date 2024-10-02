Omurilik yaralanmalarında bu 4 adıma dikkat! İyileşme için en önemlisi...

Beklenmedik olaylar sonucunda meydana gelen omurilik yaralanmaları kişide ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bazı omurilik hasarlarında beyin ile vücut arasındaki sinir sinyallerinin iletişimi kesintiye uğrayabiliyor. Bunlara bağlı olarak kollarda ve bacaklarda kuvvet, his, refleks kaybı, vücutta ise mesane ve bağırsakta fonksiyon kaybı gibi durumlar görülebiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, omurilik yaralanmaları ile ilgili bilgiler verdi.





"HIZLICA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONA BAŞLANMALIDIR"

Yaralanmaların nasıl meydana geldiği hakkında konuşan Barutçu, "Omurilik yaralanmaları genellikle ani ve beklenmedik olaylar sonucunda ortaya çıkar. Bunlar trafik kazaları, yüksekten düşme, silah ve spor yaralanmaları gibi durumlardır. Omurilik yaralanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon oldukça önemlidir. Omurilik yaralanmalarının belirtileri yaralanmaların yerine ve şiddetine göre değişkenlik gösterir. Omurilik yaralanması boyun bölgesinde olduysa tüm vücutta ciddi fonksiyon kaybına neden olabilir. Ancak sırt-bel bölgesinde olduysa sadece bacakları etkileyebilir. Omurilik yaralanmalarında genellikle cerrahi gereklidir. Eğer cerrahi gerekli değilse hastaya hızlıca fizik tedavi ve rehabilitasyon başlanmalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyona başvuran hastalar öncelikli olarak ayrıntılı muayene edilir. Sonrasında hastanın lezyonuna, şiddetine ve yerine göre mevcut durumu belirlenir. Kişiye özgü fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanır. Daha çok yüksekten düşme, motosiklet ve trafik kazaları gibi durumlarda görülebilir. Bu yüzden gençler hayatta daha aktif olduğu için onları daha fazla etkiliyor. Genel olarak trafik kazalarında kemer bağlayanlar, oto kontrol koltuğunda oturan çocuklarda daha az hasar gözleniyor. Bu yüzden güvenlik önlemlerine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.





"FİZİK TEDAVİ HASTALARIN İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRIR"

Dr. Nurhan Barutçu, omurilik yaralanmaları sonrası tedavi süreciyle ilgili ise şnları söyledi:

"Omurilik yaralanmalarında tedavi süreci hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenir ve multidisipliner yaklaşımlarla yönetilir. Omurilik yaralanmasında teknolojik rehabilitasyon yöntemleri kullanılır. Eklem hareket açıklığı, güçlendirme, germe egzersizleri, robotik yürüme, robotik el-kol, sanal gerçeklik ile denge eğitimi, hidroterapi gibi yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin amacı hastanın günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmasını sağlamak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Omurilik yaralanmaları hastalarında fizik tedavi olmazsa olmazdır. Erken dönemde yapılan fizik tedavi hastaların iyileşme sürecini hızlandırır. İyileşme sürecinde hastalarımız sabırlı olmalı ve tedavisine düzenli olarak devam etmelidir. İyileşme süreci kişiden kişiye göre değişir, her hastada farklıdır. İyileşmenin başarılı olabilmesi için dört önemli unsur gereklidir. Bu dört unsur hastanın kendi motivasyonu, aile desteği, teknolojik destek ve profesyonel bir ekiptir. Bu dört unsur tamamlandığında hasta maksimum iyileşme seviyesine ulaşır."