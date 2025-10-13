Omuzlarınıza yük bindirmeyin! Uzmanlar uyardı: "Dikkatsizlik tümöre kadar gidebilir..."

CERRAHİ GEREKEBİLİR Her omuz hastalığının farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini, farklı düzeyde ağrı ve fonksiyon kaybına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Kesmezacar, "Enjeksiyon tedavileri bazı hastalıklarda geçici rahatlama sağlasa da ileri evre kireçlenme, tendon yırtığı, tekrarlayan çıkıklar ve ciddi hareket kısıtlılıklarında kalıcı çözüm genellikle cerrahi müdahaledir. Sürekli enjeksiyonlarla ameliyatın ertelenmesi, omuzdaki hasarın ilerlemesine ve cerrahi başarının azalmasına neden olabilir" diye uyardı.





ULTRASON EŞLİĞİNDE ENJEKSİYON

Omuz ağrılarında enjeksiyon tedavisinin, birçok farklı sağlık sorununun tedavisinde kullanılan kapsamlı bir yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kesmezacar, "En yaygın uygulamalardan biri enjeksiyonlardır. Bunun yanı sıra, sinir blokajları ve doku yenilenmesini hedefleyen hücre bazlı enjeksiyonlar da bu tedavi grubuna dahildir. Bazı enjeksiyonların mutlaka görüntüleme eşliğinde uygulanması gerekir. Özellikle omuz gibi derin ve karmaşık anatomik yapılarda enjeksiyonun doğru noktaya yapılması hayati önem taşır. Bu nedenle, enjeksiyonların ultrason eşliğinde yapılması, hem tedavinin etkinliğini artırır hem de olası yanlış uygulama riskini en aza indirir" diye konuştu.